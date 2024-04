V Zoo Ostrava začíná o měsíc dříve rozkvétat největší kolekce rododendronů

Foto | B. Krzyžanková / Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada chystá komentované prohlídky ve svém Rododendron parku u expozice Čitván. V těchto dnech začínají rododendrony a azalky ve stohektarovém areálu zoo rozkvétat. Díky příznivému počasí je to zhruba o měsíc dříve než obvykle. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

V ostravské zoo roste zhruba 7000 exemplářů rododendronů a azalek ve více než 600 druzích a kultivarech, což je nejvyšší počet v České republice i na Slovensku, podotkla mluvčí. "Jedná se tak o jednu z největších sbírek těchto vřesovištních rostlin ve střední Evropě," dodala.

Rododendrony a azalky rostou v areálu na nejrůznějších místech. "Rozkvétající rododendrony a azalky jsou vysázeny podél hlavní návštěvnické trasy, lemují botanické stezky, ale rostou i přímo v expozicích některých zvířat, například ve výběhu plameňáků, pand červených nebo ve Voliérách ptáků Tibetu a Číny. V zoo jsou k vidění i miniaturní japonské azalky staré téměř 40 let, které jsou součástí expozice ornamentálních stromů a bonsají hned za vstupem do zoo," uvedla Nováková.

Největší koncentrace rododendronů je v Rododendron parku, kde však kvůli zastínění vzrostlými stromy začínají vykvétat o něco později. "Také letos se mohou milovníci těchto nápadných rostlin těšit na komentované prohlídky s průvodcem. Probíhat budou za pěkného počasí v úterý a ve čtvrtek od 14:00. Prohlídky jsou v ceně vstupného do zoo a není na ně nutná rezervace předem. První prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna. Sraz zájemců bude na křižovatce u restaurace Saola," doplnila mluvčí.

Botanický název Rhododendron znamená v překladu růžový strom. Do této rozsáhlé skupiny patří druhy až 25 metrů vysoké, ale například i druhy, které rostou na jiných rostlinách, takzvané epifyty. Do současné doby bylo popsáno téměř 900 původních druhů, z nichž polovina roste v oblastech západní Číny. Do Evropy byly první rostliny přivezeny na konci 17. století a do Česka se dostaly ze západní Evropy v roce 1844. Květy, které jsou na rostlinách deset až 18 dní, mohou být bílé, narůžovělé, žluté, ale také nachově červené či temně fialové. V areálu ostravské zoologické zahrady se rododendrony začaly vysazovat od konce minulého století.

