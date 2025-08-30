https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-francouzske-zoo-se-narodila-vzacna-samicka-albinka-pasovce-tripaseho
Ve francouzské zoo se narodila vzácná samička-albínka pásovce třípásého

30.8.2025 19:31 (ČTK)
Pásovec třípásý
Pásovec třípásý
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Stacina / Flickr.com
Vzácná samička pásovce třípásého se narodila v soukromé zoologické zahradě ve Francii. Tento druh patří mezi nejméně známé druhy pásovců, ovšem mládě, které v květnu uvítal ZooParc de Beauval, je naprosto výjimečné - jedná se totiž o albína. O novém přírůstku informoval ředitel zooparku Rodolphe Delord, kterého citovala agentura AFP.
 

"Je to více než výjimečné a nezvyklé. Byli jsme nesmírně překvapení," řekl Delord. Pásovci třípásí, jejichž původní domovinou je východní část Brazílie, jsou obvykle žlutí. "Ale tahle samička je bílá. Daří se jí dobře a zůstává u své matky," dodal Delord.

Malá samička se narodila páru Bola a Bolek. Její krunýř je bílý a má růžové oči, což je typický znak albinismu. Zatím váží necelé kilo a ještě nedostala jméno.

V Evropě jde o první známý případ albinismu u tohoto druhu. Ve Spojených státech už byly jeden nebo dva podobné případy zaznamenány a albinismus byl také zdokumentován u pásovce jiného druhu na ostrově Cozumel v Mexiku v roce 2009, dodal Delord.

Pásovci třípásí patří mezi zranitelné druhy podle klasifikace Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Ve volné přírodě je ohrožuje především pytláctví a ničení jejich přirozeného prostředí.

Dále čtěte |
Kůň Převalského Foto: Böltürük (Trondheim) Flickr Zoo Praha a AV ČR se zavázaly k vzájemné spolupráci na ochraně ohrožených savců Foto: Cody Kwok Flickr Zlínská zoo dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy Zebry Grévyho Foto: Ivo Firla Zoo Ostrava V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě vzácné zebry Grévyho

