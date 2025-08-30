Ve francouzské zoo se narodila vzácná samička-albínka pásovce třípásého
"Je to více než výjimečné a nezvyklé. Byli jsme nesmírně překvapení," řekl Delord. Pásovci třípásí, jejichž původní domovinou je východní část Brazílie, jsou obvykle žlutí. "Ale tahle samička je bílá. Daří se jí dobře a zůstává u své matky," dodal Delord.
Malá samička se narodila páru Bola a Bolek. Její krunýř je bílý a má růžové oči, což je typický znak albinismu. Zatím váží necelé kilo a ještě nedostala jméno.
V Evropě jde o první známý případ albinismu u tohoto druhu. Ve Spojených státech už byly jeden nebo dva podobné případy zaznamenány a albinismus byl také zdokumentován u pásovce jiného druhu na ostrově Cozumel v Mexiku v roce 2009, dodal Delord.
Pásovci třípásí patří mezi zranitelné druhy podle klasifikace Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Ve volné přírodě je ohrožuje především pytláctví a ničení jejich přirozeného prostředí.
reklama