Ve městě Belém se kvůli COP30 ceny ubytování vyšplhaly na stonásobek

V brazilském městě Belém se v období listopadové klimatické konference COP30 ceny ubytování vyšplhaly až na stonásobek obvyklých cen. Uvádí to agentura AP, která ceny ověřila na ubytovacích platformách. Ceny pokojů v období konference se tak mohou vyšplhat v přepočtu i na stovky tisíc korun.Ceny ubytování na období od 10. do 21. listopadu jsou vysoké již nyní, kdy do konání klimatické konference chybí skoro tři čtvrtě roku. Agentura AP poukazuje na ceny inzerované na hlavních ubytovacích platformách. Na stránkách Booking.com byl například nabízen pokoj s cenou 15 000 dolarů za noc (367 000 korun), který jinak obvykle stojí 158 dolarů (3900 korun). Mnozí ubytovatelé se ale hájí tím, že přizpůsobují ceny velmi vysoké poptávce.

Brazílie se rozhodla pořádat klimatickou konferenci ve městě Belém, protože je součástí amazonské oblasti. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva totiž chce zaměřit světovou pozornost na ochranu amazonského pralesa, která patří k prioritám jeho politiky.

Ukázalo se však, že v Belému nejsou dostatečně ubytovací kapacity pro akci, na kterou by mělo přijet přes 50 000 lidí. Podle agentury AP místní úřady ani neodpověděly na její dotaz, kolik je lůžek ve městě. Brazilská vláda však oznámila, že připraví na 26 000 lůžek ve školách, kasárnách či přistavených výletních lodích.

Ekologické organizace, jejichž představitelé se jednání konference obvykle účastní, se obávají, že vysoké ceny omezí či znemožní jejich účast na COP30. Vysoké ceny ubytování podle Roberty Alvesové z americké nevládní organizace Mercy Corps mohou zabránit v účasti delegacím z chudších zemí. "Čekáme na alternativní možnosti (ubytování) od organizátorů," uvedla Alvesová.

Někteří obyvatelé a majitelé nemovitostí ve městě se však od přemrštěných cen distancují na sociálních sítích. "Kde na světě dvacetidenní pronájem stojí více než celá nemovitost," poukázal Carlos Netto, který podniká v realitách. Speciální vládní zmocněnec pro konferenci COP30 Valter Correia da Silva se domnívá, že se ceny stabilizují, až vláda zveřejní svou nabídku ubytování.

