Ve Španělsku zakázali objímat stromy v sekvojovém lese, turisté jim škodí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Sekvoje, které dorůstají do velkých výšek, jsou doma zejména v západní části USA, ve Španělsku byly vysázeny uměle ve 40. letech minulého století. Původně se počítalo s tím, že se pokácí a využijí jako zdroj dřeva, v roce 2003 ale byl les prohlášen za přírodní památku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Radnice ve španělském městě Cabezón de la Sal zakázala objímání stromů v místním sekvojovém lese, který se v posledních letech stal oblíbenou turistickou atrakcí. Podle starosty návštěvníci stromy svým hlazením a objímáním ničí, zdraví sekvojí podle něj ohrožují i obnažené kořeny, napsal deník The Times. Sekvoje, které dorůstají do velkých výšek, jsou doma zejména v západní části USA, ve Španělsku byly vysázeny uměle.

Zhruba 2,5 hektaru velký sekvojový les v Kantábrii na severu Španělska vznikl ve 40. letech minulého století a roste v něm asi 840 stromů. Původně se počítalo s tím, že se pokácí a využijí jako zdroj dřeva, v roce 2003 ale byl les prohlášen za přírodní památku a procházky v něm lákají obrovské množství lidí, ročně asi 200 000.

"Ty stromy slábnou kvůli lidem, kteří je přijíždějí objímat. Kůra je poškozená, někteří si dokonce odvážejí její kousky jako suvenýr," uvedl starosta Óscar López. Podle něj množství lidí, kteří lesem chodí, může i za obnažené kořeny stromů.

Město zatím zákaz dotýkat se kmenů formuluje spíše jako doporučení a plánuje vytvoření stezek, které by vedly tak, aby turisté toužící po působivé fotografii na sociální sítě až přímo ke stromům nemohli. Uvažuje se i zpoplatnění vstupu do lesa, přičemž takto získané peníze by mohly sloužit pro zaplacení ostrahy, uvedl list ABC.

reklama