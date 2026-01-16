Ve Starosedlském Hrádku se v sobotu uskuteční referendum o větrných elektrárnách
Některým lidem se podle starosty záměr zamlouvá, berou ho jako příležitost pro obec. "Jiným se to nelíbí a důvody jsou především estetické, protože je to obrovské jako žižkovská věž a to je velký zásah. V Čechách na to nejsme zvyklí, v Německu a Rakousku ano," uvedl Šimek. Kritici poukazují i na skutečnost, že nedaleko jsou rybníky s výskytem vzácných druhů ptáků.
Výsledek referenda má dát zastupitelstvu mandát pro další postup obce. Hlasovat mohou obyvatelé s trvalým pobytem ve Starosedlském Hrádku. Pokud by se projekt posunul dál, čekal by ho ještě několikaletý povolovací proces.
Na Příbramsku nejde zdaleka o jediný plánovaný projekt větrných elektráren. Další by mohly vzniknout ve Višňové, Pečicích nebo ve Stěžově. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje oslovila několik obcí, spolupráci má zatím schválenou s Višňovou a Pečicemi. Firma obcím nabídla umístění dvou větrných elektráren na jejich katastrech, o záměrech se ale ještě povede diskuse, řekl ČTK už dříve mluvčí ČEZ Martin Schreier.
Referenda o výstavbě větrných elektráren se loni v říjnu konaly také v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli. Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny.
