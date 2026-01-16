https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-starosedlskem-hradku-se-v-sobotu-uskutecni-referendum-o-vetrnych-elektrarnach
Ve Starosedlském Hrádku se v sobotu uskuteční referendum o větrných elektrárnách

16.1.2026 17:06 | STAROSEDLSKÝ HRÁDEK (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku se v sobotu uskuteční referendum o umístění větrných elektráren na území obce. Větrníky tam chce vybudovat společnost PRE, záměr má v obci kritiky i podporovatele, řekl dnes ČTK starosta Rudolf Šimek (nez.).
 
Hlasování se týká výstavby až tří větrných elektráren, obec by za ně získala během 25 let přes 75 milionů korun. Místní by zároveň mohli mít levnější elektřinu.

Některým lidem se podle starosty záměr zamlouvá, berou ho jako příležitost pro obec. "Jiným se to nelíbí a důvody jsou především estetické, protože je to obrovské jako žižkovská věž a to je velký zásah. V Čechách na to nejsme zvyklí, v Německu a Rakousku ano," uvedl Šimek. Kritici poukazují i na skutečnost, že nedaleko jsou rybníky s výskytem vzácných druhů ptáků.

Výsledek referenda má dát zastupitelstvu mandát pro další postup obce. Hlasovat mohou obyvatelé s trvalým pobytem ve Starosedlském Hrádku. Pokud by se projekt posunul dál, čekal by ho ještě několikaletý povolovací proces.

Na Příbramsku nejde zdaleka o jediný plánovaný projekt větrných elektráren. Další by mohly vzniknout ve Višňové, Pečicích nebo ve Stěžově. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje oslovila několik obcí, spolupráci má zatím schválenou s Višňovou a Pečicemi. Firma obcím nabídla umístění dvou větrných elektráren na jejich katastrech, o záměrech se ale ještě povede diskuse, řekl ČTK už dříve mluvčí ČEZ Martin Schreier.

Referenda o výstavbě větrných elektráren se loni v říjnu konaly také v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli. Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
KV

Karel Valenta

18.1.2026 13:48
Nejsme žebráci ale boháči, jsme bohatí krásou naší krajiny.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

