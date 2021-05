Ve středu bude kvůli prodeji emisních povolenek zasedat dozorčí rada Liberty Ostrava

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ma Rui / Flickr Odbory v pátek uvedly, že ostravský podnik prodal milion emisních povolenek za miliardu korun sesterské firmě do Rumunska.

Dozorčí rada hutní firmy Liberty Ostrava (LO) by se měla sejít ve středu. Zástupce státu by na ní měl kvůli případnému dalšímu postupu zjistit co nejvíce informací o situaci ostravského podniku po převedení emisních povolenek do ciziny. Na tiskové konferenci vládní ČSSD to řekl ministr kultury a ostravský politik Lubomír Zaorálek. Místopředsedkyně strany a ministryně práce Jana Maláčová navrhuje, aby o stavu ve firmě v pondělí jednala vláda. Kabinet by podle šéfky resortu práce měl využít všech možností, aby přiměl majitele do podniku investovat. Zaorálek a Maláčová zmínili i finanční kontrolu.

Odbory v pátek uvedly, že ostravský podnik prodal milion emisních povolenek za miliardu korun sesterské firmě do Rumunska. Liberty Ostrava je od roku 2019 součástí globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Zaorálek pak prohlásil, že bude žádat prošetření transakce Finančním analytickým úřadem (FAÚ). Zmínil, že pozornost by kauze mělo věnovat i státní zastupitelství. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ČTK sdělil, že stát dává k zahájení finanční kontroly podnět a bude po firmě také žádat, aby příjem z prodeje povolenek využila ke svému rozvoji.

"Ve středu bude dozorčí rada, která bude zasedat. Máme tam zástupce státu, kteří by měli položit otázky a kteří by se měli snažit na radě zjistit maximum. Měli bychom hledat nástroje, které nám zákon poskytuje na to, abychom zjistili, co se s finančními prostředky společnosti děje," uvedl Zaorálek. Obává se toho, že by vyvádění peněz z ostravské firmy mohlo pokračovat a mohlo by vést k její "řízené likvidaci". Dodal, že stát by měl zjistit, jaké má možnosti, aby se podnik do úpadku nedostal. Už v pátek zmínil i případné zestátnění.

Dozorčí rada má podle webu společnosti šest členů. Dva z nich si volí zaměstnanci. V radě zasedá předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová a předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Stát zastupuje náměstek ministerstva průmyslu Eduard Muřický. Odboráři svolali na středu k hlavní bráně podniku protestní shromáždění.

Maláčová řekla, že by vláda měla využít všech svých možností, aby majitele přesvědčila k tomu, aby do ostravského podniku investoval a prostředky nepoužíval k sanování sesterských firem po Evropě. "V tuto chvíli je důležité, aby tam proběhla finanční kontrola. Musíme jako vláda vyžadovat po současném majiteli, aby dostál svým závazkům, aby jeho slovo platilo a do firmy investoval," uvedla ministryně.

Maláčová před deseti dny byla v Ostravě podpořit pracovníky podniku. V polovině dubna se s vedením firmy sešel Babiš. Po schůzce oznámil, že společnost slíbila, že emisní povolenky své rumunské sesterské firmě nepřevede. Minulý týden poznamenal, že Liberty Ostrava je sice komerční subjekt, ale patří ke klíčovým závodům a zaměstnavatelům v regionu.

Piráti a Starostové chtějí podat podnět Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) k prověření státní záruky pro LO. "Stát se prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti zaručil Liberty v rámci covidové pomoci za dvoumiliardový úvěr. Do ostravského závodu ovšem peníze nikdy nedorazily. Německá banka Greensill, kam byly převedeny, je v insolvenci. Ostrava tedy splácí úvěr, který nikdy nečerpala," uvedl poslanec a šéf sněmovní vyšetřovací komise k OKD Lukáš Černohorský. Piráti a Starostové požádají vládu o pravidelné informování o řešení situace v LO. Vyzvali k razantním krokům. Kabinet by podle nich měl připravit různé varianty.

GFG je třetí největší výrobce oceli v Británi. Dostal se do problémů, když v insolvenci skončila společnost Greensill Capital, která koncern donedávna financovala. Gupta neúspěšně žádal britskou vládu o podporu 170 milionů liber (5,2 miliardy Kč).

