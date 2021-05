Ve Valašském Meziříčí lidé opět demonstrovali kvůli vyšetřování otravy Bečvy

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Pořadatelé demonstrací kvůli otravě Bečvy uspořádali ve Valašském Meziříčí dosud čtyři protestní průvody.

Na údajné nesrovnalosti ve vyšetřování loňské otravy řeky Bečvy upozorňovali v neděli lidé na dalším protestním shromáždění v centru Valašského Meziříčí. V září do ní podle České inspekce životního prostředí unikly kyanidy, které poškodily vodní biotop asi na 40 kilometrech toku od Valašského Meziříčí po Přerov. Do kafilerie tehdy odvezli rybáři více než 40 tun ryb. Akce měla dnes upozornit zejména na sérii údajných pochybení při vyšetřování i na závěry znaleckého posudku k příčině otrávené řeky Bečvy, policie jeho výsledky však dosud nezveřejnila.

Na náměstí se sešly zhruba tři desítky protestujících lidí, shromáždění narušilo deštivé počasí. Organizátor akce Jan Husák poukázal na to, že znalec Jiří Klicpera poskytl během vypracovávání posudku několik rozhovorů, během kterých ukázal na průmyslový areál v Rožnově pod Radhoštěm, ačkoliv nebyl zbaven mlčenlivosti. Podle organizátora by jeho závěry byly přitom v přímém rozporu s nálezem uhynulých ryb, které se nacházely až 3,2 kilometru pod touto výpustí. "Je velmi málo pravděpodobné, že by nedošlo k žádnému pozorovanému úhynu ryb na tak dlouhém úseku řeky," uvedl Husák.

Jeho tvrzení na náměstí podpořil i předseda rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický. "Ty věci si pamatuju vteřinu po vteřině, takovou katastrofu jsem totiž nikdy neviděl. Osm měsíců uteklo jako voda, ale nic se nestalo. Já jako rybář si nedokážu vysvětlit, že by ryby hynuly až po nějakých třech kilometrech, kdyby ta nebezpečná látka tekla z rožnovského areálu. To mi hlava nebere. Jsem přesvědčen o tom, že by v takovém případě ryby hynuly už pod prvním splavem, ale tam žádný úhyn nebyl zaznamenán," uvedl na protestním setkání Pernický.

Lidé na náměstí přišli vybaveni i cedulemi, na jedné z nich byl například nápis "3,2 km lží". Pořadatel akce z inkriminovaného úseku vytvořil video pořízené s využitím dronu, které mapuje z ptačího pohledu celý tok Bečvy od rožnovské výpusti až po území prvních pozorovaných úhynů, zaznamenává přitom všechny jezy a peřeje po toku, a podle autora tak video poskytuje výmluvný obraz toho, jak to vypadá s tzv. mísícími zónami v tomto úseku řeky.

Pořadatelé demonstrací kvůli otravě Bečvy uspořádali ve Valašském Meziříčí dosud čtyři protestní průvody. Nedělní akcí podle organizátora protesty nekončí. "Domnívám se, že těch otázek je tolik, že jen ukázat na viníka nestačí. Je třeba vysvětlit, proč úřady postupovaly takto při vyšetřování havárie. Navíc otázky na petici Bečva, která má 20 000 podpisů, dosud nebyly zodpovězeny. Myslím, že to nebude poslední akce," dodal pro ČTK Husák.

Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Policie dosud nikoho neobvinila, vyšetřovatelé se nadále seznamují se znaleckým posudkem soudního znalce Jiřího Klicpery, který obdrželi první květnový týden. O dalším vývoji v kauze hodlá policie informovat veřejnost do konce měsíce. Policie už dříve uvedla, že otravu Bečvy prověřuje jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pachateli za něj hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

Server iDNES.cz před časem napsal, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, její ředitel Oldřich Havelka to následně na dotaz ČTK opětovně odmítl. Firma spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, nyní v něm podniká asi 55 firem. Energoaqua zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

