Ve Valašském Meziříčí se konalo Vánoční setkání za Bečvu

Na valašskomeziříčském náměstí se v neděli odpoledne uskutečnilo Vánoční setkání za Bečvu. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že uplynuly tři měsíce od ekologické havárie, kdy 20. září do řeky Bečvy vypustil neznámý pachatel jedovaté látky, vodní biotop byl poškozen na asi 40 kilometrech toku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb.

Viník je stále neznámý, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté, kteří čekají na výsledky znaleckého zkoumání. Lhůta pro jeho vypracování skončila právě v neděli. Znalec ale potřebuje na zhotovení posudku více času a zažádal o prodloužení lhůty k jeho vypracování . Krajská policejní mluvčí Lenka Javorková již dříve ČTK řekla, že policie by měla v pondělí zveřejnit informace týkající se vyšetřování.

Podle řady protestujících provází kauzu nejasnosti, mlčení a mlžení ze strany úřadů. Petici za objasnění postupu úřadů již podepsalo přes 15 600 lidí. Ekologickou katastrofu v neděli připomněl také protest spolku Milion chvilek pro demokracii v Praze, kdy se při akci Světlo pro Bečvu rozzářily svíčky na řece Vltavě.

Ve vnitřním prostoru náměstí ve Valašském Meziříčí se mohlo shromáždit sto lidí, kvůli nařízením souvisejícím s epidemií koronaviru byly na zemi udělány značky kvůli rozestupům. Další lidé, kteří přišli na akci, se pohybovali po obvodu náměstí. Na akci vystoupila i řada politiků, mnozí poukázali na chybějící informace a nezbytnost řádného vyšetření kauzy. Například poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS) uvedl, že zejména na začátku, kdy se dala posbírat řada důkazů, někteří selhali, zejména Česká inspekce životního prostředí. Je tak podle něj možné, policie nebude mít dostatek relevantních důkazů, aby dokázala určit viníka.

Deník Referendum již dříve uvedl, že se v den zářijové otravy Bečvy v chemičce Deza, která patří do holdingu Agrofert, stala havárie. Podle deníku se incident stal v kaustifikační jednotce, kde unikla směs látek. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka následně řekl ČTK, že 20. září se v Deze stala provozní událost, která neměla charakter havárie a z podstaty nemohla být příčinou otravy. Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) dnes náměstí uvedl, že před pár dny se v Deze prověřovalo, zda se může materiál z kaustifikační jednotky dostat do Bečvy.

Policie i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) již dříve označili za možný zdroj zářijového úniku kyanidů kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm.

