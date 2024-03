Ve Veselí otevírá Dům přírody Bílých Karpat, školy už se hlásí na exkurzi

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nový Dům přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku se dnes otevírá veřejnosti. Návštěvníky interaktivní a hravou formou seznámí s přírodními zajímavostmi oblasti. Vlivem hospodaření lidí je nevšední svými loukami s několika druhy orchidejí a vzácnými rostlinami. Termíny na exkurzi si už rezervovalo několik škol, plné jsou dva turnusy příměstského tábora dohromady pro 60 dětí. V úvaze je přidat další termín, řekla ČTK Jitka Říhová, jednatelka tamní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty, která středisko provozuje.

Říhová očekává, že dům ročně navštíví 10 000 až 13 000 lidí. Stavba vyšla na 86 milionů korun bez daně, přičemž 85 procent hradí evropská dotace. Část peněz poskytlo město a přispěl rovněž kraj.

Dům přírody stojí na Bartolomějském náměstí v historickém jádru města. Vznikal od roku 2021 rekonstrukcí jednoho z objektů a stavbou nové budovy. Na konci loňského roku byl zkolaudovaný a následující měsíce trval zkušební provoz. "Ladili jsme nějaké prvky v expozici a upravovali texty, aby byly v souladu s obrázky a logicky navazovaly," uvedla Říhová. Provoz se podle ní testoval také se školami, 30 dětí se na exkurzi pohodlně vešlo. Pokud lidé budou chodit sami, vejde se jich 50 i více. "Prohlídka podle testovacího provozu s dětmi zabere dvě až tři hodiny, aby si lidé vše prošli a vyzkoušeli," doplnila.

První část expozice nazvaná Pohlaď krajinu seznamuje s celým Karpatským obloukem, s místními obyvateli v podobě sekáče a bylinkářky a na záběrech z dronu i s nejzajímavějšími místy. "Následuje Les, rozdělený na lesy světlé, hospodářské i bezzásahové. Představuje jejich typické obyvatele, jakými jsou jasoň dymnivkový, roháč obecný nebo tesařík alpský. Své znalosti si návštěvník může otestovat ve hře, při které se rozhoduje, jak se chce o les starat. Jednotlivé animace mu jeho volbu znázorňují a v závěru ukazují, jak jeho rozhodování bylo z hlediska přírody správné," popsala jednatelka.

Největší prostor zaujímá téma louky, které představuje bohatství tamních travních porostů se vzácnými rostlinami a živočichy. Tzv. Loukostroj ukazuje v osmi příbězích, jak se louka za rok promění. Lze si poslechnout i zvuky, které vydává chřástal, kobylka nebo cvrček. Spojovacím proskleným krčkem přejdou lidé do druhé budovy, která ukazuje bohatý život v půdě i to, jak je podzemí důležité pro dění na povrchu. Z panelu mohou návštěvníci čerpat tipy na 20 výletů a v přednáškovém sále je také připraveno několik filmů o přírodě Bílých Karpat.

Kromě zimy má Dům přírody k dispozici také venkovní prostory. "Především dětem je určený vodní prvek, řeka Morava s meandry, který ukazuje, jak lze zadržet vodu v krajině. Na dvoře leží dva staré duby, které budou sloužit nejen jako prolézačka, ale obsahují i zvukovody využitelné k dalším hrám. Součástí je přírodní zahrada s hmyzím hotelem nebo bylinkový záhon," doplnila Říhová.

Umístění Domu přírody ve Veselí podle ní souvisí s tím, že je to dobrý výchozí bod pro výlety do Bílých Karpat, které jsou dlouhé a nemají centrální část jako jiné chráněné krajinné oblasti. V městě je také Baťův kanál a projíždí jím mnoho cyklistů, kteří by se ve středisku mohli zastavit.

