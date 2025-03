Ve Vlkově na Náchodsku bude v květnu referendum ke stavbě sluneční elektrárny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Ve Vlkově na Náchodsku bude v polovině května referendum ke stavbě sluneční elektrárny na polích v katastru obce. O vypsání referenda rozhodli v pátek zastupitelé Vlkova, vyplývá z informací na webu obce. O uvažované stavbě elektrárny byla již loni v září referenda v sousedních obcích Rasošky a Nový Ples. Lidé v nich stavbu elektrárny odmítli.Fotovoltaickou elektrárnu, která by zabrala až 200 hektarů, by chtěla na polích mezi obcemi postavit firma Agrivolt Rasošky. Obcím, v nichž žije dohromady asi 1450 lidí, nabízí spolupráci, finanční kompenzace a lidem příspěvky na elektřinu.

Lidé ve Vlkově, který má asi 390 obyvatel, budou v referendu 16. května odpovídat na otázku "Souhlasíte s umístěním fotovoltaických elektráren na pozemcích, které nejsou zastavěny nebo územním plánem Vlkova určeny k zastavění?". Ze sedmi zastupitelů pro vypsání referenda hlasovali čtyři, tři zastupitelé byli z jednání omluveni.

Obec se podle starosty Jaroslava Veverky (Náš Vlkov) snažila otázku referenda položit obecně, aby nesměřovala výhradně k projektu Agrivoltu. "Měla by řešit i situaci, že by se záměrem fotolovoltaické elektrárny v budoucnu přišel jiný subjekt," uvedl Veverka.

Zastupitelé Vlkova se loni pozastavili nad tím, že obce Rasošky a Nový Ples přes původní úmysl společného postupu nepřistoupily k pořádání referend jednotně a zvolily i různé otázky. "Pro obec Vlkov je i nadále důležité respektování výsledků proběhlé petice a zachování stávajícího krajinného rázu," uvedli tehdy zastupitelé Vlkova s tím, že referendum obec přichystá na letošní jaro.

Petiční kampaň proti stavbě elektrárny se konala v roce 2023. "V Rasoškách se vyslovilo proti záměru 340 voličů. Ve Vlkově 234 voličů a na Novém Plese se vyslovilo proti záměru 170 voličů," uvedl dříve mluvčí petičního výboru Vítězslav Holínský. Odpůrcům vadí zabrání zemědělské půdy, mají obavu ze snížení hodnoty svých nemovitostí, znehodnocení krajinného rázu či vzniku takzvaných tepelných ostrovů.

Firma Agrivolt Rasošky záměr představila na jaře 2023. Projekt označuje za propojení moderní energetiky a ekologického hospodaření. Elektrárna by měla přijít zhruba na 2,5 miliardy korun a měla by mít výkon až 140 megawattů. V budoucnu by tak patřila k největším v Česku. Obcím firma nabízí každoroční příspěvek do rozpočtu, obyvatelům finanční příspěvek na elektřinu, dále nabízí například vybudování cyklostezky či dobíjecích stanic.

