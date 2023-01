Zdroj | Vojenské lesy a statky ČR Vojenské lesy dokončily tři nová vodní díla na Drahanské vrchovině - lokalita Na Valech.

Ve vojenském újezdu Březina na Vyškovsku loni vznikly tři vodní nádrže, sloužit budou pro zadržování vody v krajině. Investice si vyžádala pět milionů korun, informoval mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona. Státní podnik na Drahanské vrchovině, kde újezd leží, za posledních sedm let vybudoval 17 nádrží a rybníků.

Vojenské lesy a statky spravují šest rozsáhlých území, na budování vodních nádrží v nich od roku 2014 vyčlenily 140 milionů korun. Největší část investic mířila právě do vojenského újezdu Březina na Vyškovsku. "Drahanská vrchovina leží ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, která zadržuje většinu srážek přinášených západními větry. Území je proto chudé na povrchové vodní zdroje i na zásoby podzemních vod. To je také důvod, proč mají investiční projekty do zadržování vody v krajině na Drahanech vyšší prioritu než například v Boleticích na Šumavě nebo v Brdech, které jsou bohaté na vodní zdroje," uvedl ředitel podniku Roman Vohradský.

V první vlně v letech 2015 až 2020 vybudoval podnik ve vojenském újezdu a okolí 13 vodních nádrží a rybníků, v druhé vlně vznikla vodní nádrž Plžový žleb a letos další tři – Holanda, Křemle a Na Valech. Trojice nově dokončených vodních děl je v okrajových částech vojenského újezdu, nádrž Holanda je na území, které je přístupné veřejnosti. Všechny mají sypanou hráz, betonovou výpusť s mostkem a bezpečnostní přeliv osazený přírodním kamenem. Jde o malá vodní díla, z nichž nejmenší je Holanda s velikostí vodní plochy 0,13 hektaru, jižně od Studnic. Společně s ní v lese na okraji vojenského újezdu Březina vznikly i čtyři neprůtočné tůně. Investice do tohoto vodního díla vyšla na více než milion korun.

Větší vodní dílo Na Valech leží severozápadně od Podivic a má zhruba dvojnásobnou vodní plochu. Součástí stavby je i vodní tůň na přítoku pro obojživelníky, kterou od nádrže dělí malá hráz. Výstavba si vyžádala investici za 1,9 milionu korun. Vodní nádrž Křemle je s rozlohou 0,63 hektaru největším z trojice. Vznikla ve žlebu v okrajové části výcvikového prostoru severně od Radslaviček. Výstavba vyšla téměř na dva miliony korun.

Nově vybudované nádrže mají stejný účel jako předchozí investice Vojenských lesů na Drahanské vrchovině. "Nádrže budou primárně sloužit pro zadržování vody v krajině v území, které je chudé na povrchové i podzemní zdroje. Vodní plochy i nově vytvořené tůně mají také přispět k rozvoji biodiverzity těchto přírodních lokalit. Budou sloužit obojživelníkům, hmyzu i rostlinám, především specifickým vzácným druhů, které jsou na Drahanech hojně zastoupeny," uvedl ředitel divize Vojenských lesů a statků Plumlov Ladislav Pur.

