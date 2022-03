Ve Žďáru nad Sázavou nechá město rozvěsit 35 ptačích budek, u dvou budou kamery

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Budky mohou sestavit děti na tvůrčí dílně. Ilustrační foto

Ve Žďáru nad Sázavou rozvěsí pracovníci příští měsíc 35 ptačích budek na 11 místech, které radnice vytipovala s ochránci přírody. U dvou budek budou kamery, které umožní sledovat ptačí osazenstvo v přímém přenosu na internetu. Počty budek by chtěla radnice zvyšovat, výhledově až do čtyř desítek lokalit. Chce přispět k tomu, aby se zpěvným ptákům ve městě dařilo. Novinářům to dnes řekl starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město).

"S odborníky z CHKO jsme pro každou lokalitu určili konkrétní typ ptačí budky," řekl starosta. Budky mohou sestavit děti na tvůrčí dílně, která bude 31. března v knihovně. Dostanou polotovary, které město koupilo za 17 000 korun. Budky budou na stromech v parcích, u mateřských škol a domu klidného stáří. Pracovníci je budou zavěšovat pomocí plošiny, až tam budou ošetřovat zeleň.

Budou to typy budek vhodné pro zpěvné ptáky, kteří mohou hnízdit ve městě, řekl Petr Piechula ze Správy CHKO Žďárské vrchy. Budky se liší velikostí i otvorem pro vlet. Menší jsou například pro sýkoru modřinku a o něco málo větší pro sýkory koňadry a další druhy sýkorek. Další typy budek jsou vhodné například pro lejsky, brhlíky nebo rehky.

Piechula upozornil na to, že budky je potřeba pravidelně čistit. "Abychom neudělali víc škody než užitku. Protože potom by se v těch budkách mohli držet paraziti, kteří jsou pro ptáky problémem," řekl. Nejlepší je rozmisťovat budky na podzim, aby si na ně ptáci zvykli. Mohou se dávat i na jaře, ale pak není jisté, že budou obsazené, uvedl.

Ve Žďáru nad Sázavou je možné zahlédnout řadu ptačích druhů. Žije tam velká kolonie kavek obecných, které patří mezi ohrožené druhy. Na budově městského úřadu hnízdí rorýs obecný. Někteří ptáci se ve městě zastavují jen krátce při svém přeletu, nyní to jsou tisícihlavá hejna špačků. Odletí, až se oteplí. Asi před třemi dny přiletěli racci bělohlaví, kteří táhnou směrem k Baltskému moři. Ochránci jich na rybnících v okolí napočítali dvě desítky.

