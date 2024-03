Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Zlín Vydry obrovské se ve zlínské zoo poprvé objevily v roce 2012. Trvalo dalších sedm let, než v listopadu 2019 přišla z anglické Zoo Branton samice Mora. První mláďata měl pár v roce 2020, další o dva roky později.

Ve zlínské zoologické zahradě se narodila tři mláďata vyder obrovských. Zahrada chová největší vydry na světě jako jediná v Česku. Letošní mláďata jsou třetím úspěšným odchovem. Na svět přišla na konci ledna, jsou to dva samečci a jedna samice, pomalu začínají vidět, řekla tento týden ČTK chovatelka Kristýna Polášková. Návštěvníci mohou mláďata vidět v tropické hale.

Mláďata zatím sají mateřské mléko, později začnou přijímat běžnou potravu, což jsou sladkovodní ryby. "Vydry dostávají kapry, sumce, plotice. Rodiče jsou opravdu pečliví, už teď nabízejí ryby mláďatům," uvedla chovatelka.

Mláďata po narození vážila kolem 250 gramů. "Chovatelé do expozice v chovatelském zázemí a později také v tropické hale přistupovali pouze při krmení, aby vydří rodinu co nejméně rušili. Díky instalovaným kamerám jsme mohli pravidelně kontrolovat, zda mláďata prospívají a přibírají na váze. V současné době již mláďata vidí, jsou vitální, krásně prospívají," uvedla hlavní zooložka Markéta Horská. Mláďata váží přes půl kilogramu.

Vydry žijí ve skupině, kromě rodičovského páru, desetileté Mory a třináctiletého Daggeta, jsou ve zlínské zoo také dva samci, kteří jsou z posledního odchovu před dvěma lety. Brzy však půjdou do jiné zoo. O mláďata se stará celá rodina. "Starší mláďata pomáhají rodičům s výchovou nejmladších mláďat, drží pospolu," uvedla Polášková.

Mláďata jsou po narození slepá a neumí plavat, rodiče je to musí naučit. "Nosí je do vody, potápí se s nimi na minutu nebo dvě a mláďata se postupně naučí plavat a později chodí sama do vody," uvedla chovatelka.

Vydry obrovské se ve zlínské zoo poprvé objevily v roce 2012, kdy zahrada otevřela nově upravenou expozici v tropické hale včetně venkovní nádrže. Tenkrát zahrada získala z německé zoo dva samce, jedním z nich byl i Dagget. Trvalo dalších sedm let, než v listopadu 2019 přišla z anglické Zoo Branton samice Mora. První mláďata měl pár v roce 2020, další o dva roky později. "Vydří pár od prvních počátků o všechna mláďata skvěle pečoval. Dokonce bych řekla, že samec Dagget je ještě pečlivější než samice. Jako první přibíhá na volání mláďat, při krmení nejdříve nabízí potravu jim a teprve poté si ryby bere pro sebe," vedla Horská.

Domovinou vyder obrovských jsou deštné pralesy Jižní Ameriky. Vydry v dospělosti váží až 30 kilogramů a dorůstají délky od 100 do 130 centimetrů. Patří mezi ohrožené druhy zvířat.

