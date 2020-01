Vědci budou zkoumat ohrožené druhy na česko-bavorské hranici

Alena Lyskova 21.1.2020 12:57

Zase někdo bude navrhovat jak se má optimálně hospodařit. Další katastrofa na obzoru a ještě na to dostali grant. A na to optimálizované hospodaření určitě budou dotace. Řekněte mi kde na to má stát vzít finance a nezadlužovat se. Zase ochránci přírody pak se divíte že zelení jsou nevolitelná strana.

