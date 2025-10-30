Vědci chtějí schůzku s Babišem kvůli obsazení ministerstva životního prostředí
Babiš v první polovině října uvedl, že dostal otevřené dopisy a výzvy ohledně ministerstva životního prostředí a že bude s autory jednat. Poté se sešel s ekology, kteří s dalšími organizacemi předsedovi poslali otevřený dopis. Požadavky, aby se o resort životního prostředí nestarali Motoristé, tehdy Babiš označil za nesmyslné. Proti svěření ministerstva životního prostředí Motoristům se postavily i tisíce studentů formou otevřeného dopisu, a další tisíce lidí protestovaly na Hradčanském náměstí v Praze.
Docent zemědělské a lesnické zoologie Jan Farkač, který Babišovi dopis jménem vědců zaslal a v první polovině měsíce jej kontaktoval s žádostí o schůzku, uvedl, že dosud od Babiše možnost k projednání dopisu neobdržel. Babiš tento týden informoval, že s ANO s Motoristy a hnutím SPD 3. listopadu podepíše koaliční smlouvu.
Zástupci vědců uvedli, že jsou stále připraveni poradit Babišovi i prezidentovi Petru Pavlovi priority pro směřování ministerstva životního prostředí tak, aby byla zajištěná kontinuita ochrany přírody i jejího financování z mezinárodních zdrojů.
Ačkoliv ekologové poukazovali na neshody v programech hnutí ANO, SPD a Motoristů, Macinka již dříve uvedl, že velké rozpory v programech nevidí. Minulý týden po programovém jednání řekl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.
Otevřený dopis Babišovi a prezidentu Pavlovi podepsaný 262 vědci a vědkyněmi byl odeslaný 8. října. Do dneška jej podepsalo 86 profesorů a profesorek, 125 docentů a docentek a 809 dalších akademických pracovníků, tedy celkem 1020 vědců.
