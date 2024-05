Vědci na Špicberkách zaznamenali první případ úmrtí mrože na ptačí chřipku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na jednom z norských ostrovů v Severním ledovém oceánu byl potvrzen první případ úmrtí mrože na ptačí chřipku. Informoval o tom list The Guardian s odkazem na vědce. Virus už zabil i další savce včetně lachtanů a tuleňů.

Mrož byl nalezen loni na ostrově Hopen v souostroví Špicberky, řekl agentuře AFP Christian Lydersen z Norského polárního institutu. Testy provedené německou laboratoří odhalily přítomnost ptačí chřipky, uvedl Lydersen. Vzorek byl příliš malý na to, aby bylo možné určit, zda se jedná o kmen H5N1 nebo H5N8. "Je to poprvé, co byla ptačí chřipka zaznamenána u mrože,“ dodal Lydersen.

Šest mrtvých mrožů bylo loni nalezeno na Špicberkách, které se nacházejí asi 1000 kilometrů od severního pólu a na půli cesty mezi norskou pevninou a severním pólem. Podle Lydersena není "nepravděpodobné“, že někteří z nich měli ptačí chřipku.

Molekulární mikrobiolog Frank Wong z australské laboratoře pro zdraví zvířat CSIRO, uvedl, že přenos na mrože představuje pro mořské savce značné riziko. Dodal, že na tuto nemoc již dříve uhynula zvířata, jako jsou lachtani a tuleni.

Ptačí chřipka je podle Wonga stále "virem přizpůsobeným ptákům“, který přenášejí ptáci, jako jsou kachny a husy. Sporadická nákaza a šíření ptačí chřipky u savců byly pravděpodobně způsobeny tím, že savci pozřeli infikované uhynulé ptáky a žili v koloniích v těsném kontaktu s jinými zvířaty.

Mroži, kteří mohou dorůstat hmotnosti až dvou tun, se živí především rybami a korýši, ale někdy konzumují i mořské ptáky. Lydersen uvedl, že je důležité sledovat vývoj situace, protože tito savci mají tendenci se sdružovat v letních měsících, kdy taje led. Riziko by mohlo hrozit i v případě, že by lední medvěd snědl mršinu nakaženého mrože.

Ptačí chřipka si od roku 2020 vybírá stále větší daň na hospodářských zvířatech. Podle amerických úřadů také již zabila jednoho ledního medvěda na Aljašce. Podle vědců na Antarktidě uhynuly na viry ptačí chřipky v Jižní Americe tisíce mořských savců.

