Vědci objevili ve Vietnamu hada s pableskujícími šupinami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Gateway to Knowledge / youtube.com

Zvláštního hada s měňavými šupinami objevili američtí a vietnamští vědci, kteří v loňském roce podnikli expedici do Vietnamu s cílem zkoumat místní biodiverzitu. O nálezu informovali v novém čísle odborného časopisu Copeia, které vyšlo tento týden.

Had, na kterého vědci narazili na severu Vietnamu, byl tmavý a jeho zvláštně přisedlé šupiny pod slunečním světlem pableskovaly v odstínech modré a zelené, napsal zpravodajský server CNN.

"Byl to nesmírně vzrušující okamžik," napsal jeden z členů expedice Aryeh Miller na blogu Smithsonova přírodopisného muzea. "Ten exemplář vypadal velmi odlišně. Vypadal tak jiný, že jsme nebyli schopní poznat, co to je," dodal.

Podle chybějících světelných fotoreceptorů v očích vědci došli k závěru, že jde o hada žijícího pod listím nebo v hlíně pod zemí. Poté určili, že patří do vzácného rodu Achalinus, jejichž typickým rysem jsou šupiny, které zcela splývají s kůží. Jiní hadi mají šupiny připojené ke kůži jen v jednom místě a šupiny se jim taškovitě překrývají.

Dosud bylo známo jen 13 druhů hadů rodu Achalinus, z nichž šest žije ve Vietnamu. "Za 22 let, co studuju plazy ve Vietnamu, jsem našel jen šest hadů s tímto druhem šupin," uvedl Truong Nguyen, zástupce ředitele Ústavu pro ekologii a biologické zdroje vietnamské Akademie věd a technologie. "Tohle je jedna z nejhůř prozkoumaných skupin plazů."

Vědci v rámci své studie také podtrhli rizika, která ohrožují vietnamskou biodiverzitu a ekosystém, jako je těžba dřeva, odlesňování a nadměrný lov volně žijících druhů. "Děje se to tak rychle, že nestačíme držet krok," dodal Miller. "Některé z druhů, které jsou jedinečné pro tuto oblast, jsou pryč, než je vůbec stihneme popsat."

