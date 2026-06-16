https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-pomoci-obojku-s-vysilackou-sleduji-pohyb-kocek-divokych-v-ceskem-lese
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Vědci pomocí obojků s vysílačkou sledují pohyb koček divokých v Českém lese

16.6.2026 12:37 (ČTK)
Diskuse: 3
Zdroj | Ústav biologie obratlovců AV ČR
Vědci pomocí obojků s vysílačkou sledují pohyb čtyř koček divokých v Českém lese v Plzeňském kraji. Chtějí zjistit, jak velké území využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření mohou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Loni takto monitorovali tři samce v Doupovských horách v Karlovarském kraji, informovala v tiskové zprávě Akademie věd ČR.
 
Dosavadní výsledky ukazují, že prostorová aktivita samců může být překvapivě velká. Rekordmanem je loni sledovaný samec Pepík, který během devíti měsíců využíval území o rozloze přibližně 300 kilometrů čtverečních.

"Rozsah jeho pohybu nás skutečně překvapil. Jde o velikost srovnatelnou s domovským okrskem naší větší kočkovité šelmy, rysa ostrovida," uvedla zooložka Jarmila Krojerová z brněnského Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

Data zároveň potvrzují, že kočka divoká není jen typicky lesním druhem. Využívá mozaikovitou krajinu kombinující lesy a otevřené plochy. Významnou část jejího teritoria tvoří louky navazující na lesní porosty, kde pravidelně loví drobné savce, především hraboše.

Kočka divoká se do české přírody postupně vrací, o jejím životě však vědci stále vědí málo. Žijí skrytě a v krajině se pohybuje nenápadně. Do západních a jihozápadních Čech se kočky dostávají z Německa. Vědci je sledují pomocí fotopastí a také prostřednictvím chlupových pastí, které slouží ke sběru DNA.

Letošní odchyt dvou samic, které dostaly obojek s vysílačkou, umožní vědcům poprvé detailněji sledovat i jejich prostorové nároky. "Ještě uvidíme, zda některá ze sledovaných samic letos přivede na svět koťata," řekla Milena Prokopová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Do výzkumu kočky divoké se může zapojit i veřejnost. Vědci uvítají hlášení o pozorování kočky divoké, fotografie z fotopastí nebo nálezy uhynulých zvířat. Pozorování či informace o výskytu lze hlásit na e-mail krojerova@ivb.cz nebo ukládat přes aplikaci BioLog do Nálezové databáze ochrany přírody.

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Všechny komentáře (3)
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EB

Emil Bernardy

16.6.2026 13:03
Chudáci kočky.
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VN

Vladimír Nechutný

16.6.2026 16:07
Divokých koček by ve volnosti nemělo být moc.
Naskýtá se otázka jak se podaří
divokou kočku v přírodě nalézt a přesvědčit ji o tom aby vlezla do odchytového zařízení aby se jí mohl nasadit sledovací obojek. To samé i s vlky. Těch je však nepochybně více. Jsou to opravdu odchycení jedinci z volnosti nebo je to jinak ?
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JP

Jaroslav Pokorný

17.6.2026 09:55
Kdož ví, kolík těch kocourů se skříží s domácími mickami.
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