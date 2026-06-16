Vědci pomocí obojků s vysílačkou sledují pohyb koček divokých v Českém lese
"Rozsah jeho pohybu nás skutečně překvapil. Jde o velikost srovnatelnou s domovským okrskem naší větší kočkovité šelmy, rysa ostrovida," uvedla zooložka Jarmila Krojerová z brněnského Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.
Data zároveň potvrzují, že kočka divoká není jen typicky lesním druhem. Využívá mozaikovitou krajinu kombinující lesy a otevřené plochy. Významnou část jejího teritoria tvoří louky navazující na lesní porosty, kde pravidelně loví drobné savce, především hraboše.
Kočka divoká se do české přírody postupně vrací, o jejím životě však vědci stále vědí málo. Žijí skrytě a v krajině se pohybuje nenápadně. Do západních a jihozápadních Čech se kočky dostávají z Německa. Vědci je sledují pomocí fotopastí a také prostřednictvím chlupových pastí, které slouží ke sběru DNA.
Letošní odchyt dvou samic, které dostaly obojek s vysílačkou, umožní vědcům poprvé detailněji sledovat i jejich prostorové nároky. "Ještě uvidíme, zda některá ze sledovaných samic letos přivede na svět koťata," řekla Milena Prokopová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Do výzkumu kočky divoké se může zapojit i veřejnost. Vědci uvítají hlášení o pozorování kočky divoké, fotografie z fotopastí nebo nálezy uhynulých zvířat. Pozorování či informace o výskytu lze hlásit na e-mail krojerova@ivb.cz nebo ukládat přes aplikaci BioLog do Nálezové databáze ochrany přírody.
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Všechny komentáře (3)
Emil Bernardy16.6.2026 13:03
Vladimír Nechutný16.6.2026 16:07
Naskýtá se otázka jak se podaří
divokou kočku v přírodě nalézt a přesvědčit ji o tom aby vlezla do odchytového zařízení aby se jí mohl nasadit sledovací obojek. To samé i s vlky. Těch je však nepochybně více. Jsou to opravdu odchycení jedinci z volnosti nebo je to jinak ?