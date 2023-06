Vědci připravují první kompletní fotografický atlas rostlin v Česku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Montypeter / Shutterstock Ilustrační foto

Kolektiv vědeckých pracovníků připravuje první kompletní fotografický atlas rostlin v ČR. Obsahovat by měl více než 3000 druhů rostlin. Od roku 2018 na něm pracuje 20 botaniků a více než 60 fotografů, sdělila jedna z autorek Alena Lepší.

"Atlasů rostlin je spoustu, ale jsou to menší knížky nebo překlady ze zahraničí a mají maximálně 1000 taxonů. Navíc často bývají i kreslené. Atlas, který právě vzniká, bude obsahovat více než 3100 druhů, protože do něj dáme všechny původní české rostliny," uvedla.

Dodala, že připravovaná publikace bude určena pro laiky, odborníky i školy. V knize budou informace nejen o původních planých rostlinách v Česku, ale také o takzvaných často zavlečených. Publikace bude informovat i o vyhynulých druzích, u kterých však existuje naděje, že se budou opět v přírodě vyskytovat. "Ale případy, že někde už lokality úplně zanikly a není šance, že by se rostliny znovu objevily, jsme vyřadili," uvedla Lepší.

V České republice jsou stovky vzácných druhů rostlin. Některé třeba i na čas vymizely, ale zase si našly lokality, kde se objevují. Jde například o lomikámen trojprstý. Vzácným celosvětovým endemitem je pak jeřáb bezděský, který roste pouze v okolí Bezdězu.

Fotoatlas připravují vědci z Jihočeské univerzity, brněnské Masarykovy univerzity, olomoucké univerzity Palackého nebo České zemědělské univerzity a botanického ústavu Akademie věd. "Předpokládáme, že pokud seženeme potřebných pět milionů korun na další práci, tak v roce 2027 by kniha mohla být v závěrečných korekturách. Následně by měla být dostupná na pultech všech knihkupectví. Z výtěžku z prodeje pak chceme připravit publikaci do mobilu i s vyhledáváním do terénu," uvedla Lepší.

