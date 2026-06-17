Vědci v Polsku zřejmě poprvé zachytili na videozáznam, jak vlci útočí na zubry
Podle vědců je nutný další výzkum pro lepší pochopení interakcí mezi zubry evropskými a vlky. Zubři patří mezi chráněné živočichy a jejich odlov je s některými výjimkami zakázaný. Přirození predátoři by potenciálně mohli přispět k udržení velikosti populace, podotkli Wijnandsová a Borowik.
Kvůli lovu zubři v Polsku ve volné přírodě v minulém století vyhynuli, ale díky úspěšnému návratovému programu se od 50. let do pralesa u hranic s Běloruskem vracejí.
Koncem loňského roku jich žilo v Bělověžském pralese skoro 1180 kusů, což je nejvíce v Polsku.
S jejich narůstajícím počtem přibývá případů, kdy králové lesa, jak se těmto majestátním kopytníkům přezdívá, přicházejí k obydleným místům. Zemědělci si pak stěžují, že jim spásají úrodu na polích.
V posledních letech několik zubrů uhynulo po srážce s vozidly polské armády, která se podílí na ostraze východní hranice. Letos v březnu tři zubry srazil rychlík, který se ironií osudu jmenoval Žubr, připomíná server Notes from Poland.
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