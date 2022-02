Vědci vygenerovali rekordní energii z fúzního zařízení JET v Británii

Vaclav Sobr 10.2.2022 11:03

Abych jen vysvetlil jak bylo rekordu dosazeno - Zarizeni JET bude brzo koncit protoze je na konci zivotnosti.



A vysokeho vykonu bylo dosazeno tim ze to nej skutecne byla dana smes deuteria s triciem zatimco predtim bezelo ciste jen na deuterium jehoz samostatna fuze proste vydava min energie. protoze chybi neutrony navic.



tudiz ze tohohle rekordu nakonec pred svym odpisem dosahne vedeli naprosto vsichni a neni to fakticky nic prulomoveho.



Vetsina tokamaku se aktivne snazi nepracovat s triciem protoze mimochodem aktivuje celou komoru neutrony (nasledne otravny velky tezkz objemny radionaktivni odpad) a nakladani s nim je drahe a velmi regulovane samo o sobe.



nedozvedeli jsme se prakticky nic noveho co by se neocekavalo.



ITER pobezi deset let jen s deuteriem aby regulator vyhodnotil spolehlivost bezprecedentniho zarizeni...

