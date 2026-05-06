Vědci z Masarykovy univerzity nainstalují u mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům biofiltry
"Pesticidy jsou toxické zejména pro vodní organismy. Ve vysokých dávkách způsobují úhyn, v nižších dávkách poškození, které znemožňuje reprodukci a přežití populací. Většina čistíren odpadních vod dnes nedokáže tyto látky odstranit. Instalací biofiltrů můžeme výrazně omezit vstup znečištění do cenných chráněných území," uvedla vedoucí projektu z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Marie Kotasová Adámková.
"Na čtyřech z deseti projektových lokalit s bodovým zdrojem znečištění instalujeme biofiltry, ve kterých voda pomalu protéká filtračním substrátem. Filtraci zajišťují bakterie a fyzikální vlastnosti materiálu. Biofiltry mohou snížit množství dusičnanů a fosforečnanů ze zemědělského a komunálního znečištění až o 90 až 95 procent a obsah pesticidů o 70 až 90 procent," uvedl Antonín Zajíček, člen týmu Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy, který je partnerem projektu.
Ve vybraných lokalitách vědci monitorují hladinu podzemní vody, přítoky a kvalitu vody a navrhují konkrétní opatření. Nejvíce se podle nich uplatní vytvoření ochranné zatravněné zóny mezi zemědělsky využívanou půdou a chráněným mokřadem.
Projekt trvá od roku 2023 do roku 2029. Rozpočet činí 4,74 milionu eur (asi 116 mil. Kč).
reklama