https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-z-mu-nainstaluji-u-mokradu-na-jihu-moravy-i-kvuli-pesticidum-biofiltry
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědci z Masarykovy univerzity nainstalují u mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům biofiltry

6.5.2026 10:24 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Kichigin / Shutterstock
Vědci z brněnské Masarykovy univerzity nainstalují u vybraných mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům speciální biofiltry. Budou schopné snížit množství znečištění ve vodě až o 95 procent. Univerzita o tom informovala na svém webu.
 
Univerzita obnovuje více než 500 hektarů ohrožených mokřadů v zemědělské krajině jižní Moravy v projektu LIFE in Salt Marshes. V něm se kromě podpory biodiverzity a zlepšení podmínek pro chráněné druhy nově zaměří právě i kvalitu vody, která do těchto území přitéká. Problémem jsou mimo jiné pesticidy.

"Pesticidy jsou toxické zejména pro vodní organismy. Ve vysokých dávkách způsobují úhyn, v nižších dávkách poškození, které znemožňuje reprodukci a přežití populací. Většina čistíren odpadních vod dnes nedokáže tyto látky odstranit. Instalací biofiltrů můžeme výrazně omezit vstup znečištění do cenných chráněných území," uvedla vedoucí projektu z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Marie Kotasová Adámková.

"Na čtyřech z deseti projektových lokalit s bodovým zdrojem znečištění instalujeme biofiltry, ve kterých voda pomalu protéká filtračním substrátem. Filtraci zajišťují bakterie a fyzikální vlastnosti materiálu. Biofiltry mohou snížit množství dusičnanů a fosforečnanů ze zemědělského a komunálního znečištění až o 90 až 95 procent a obsah pesticidů o 70 až 90 procent," uvedl Antonín Zajíček, člen týmu Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy, který je partnerem projektu.

Ve vybraných lokalitách vědci monitorují hladinu podzemní vody, přítoky a kvalitu vody a navrhují konkrétní opatření. Nejvíce se podle nich uplatní vytvoření ochranné zatravněné zóny mezi zemědělsky využívanou půdou a chráněným mokřadem.

Projekt trvá od roku 2023 do roku 2029. Rozpočet činí 4,74 milionu eur (asi 116 mil. Kč).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
WWF v Litovelském Pomoraví vypustil tři tisíce jeseterů Foto: WWF Česko Do řeky Moravy se vrací jeseteři. Odborníci z WWF jich vypustili v Litovelském Pomoraví tři tisíce Polanská niva Foto: Gamaorion Wikimedia Commons Nové komentované prohlídky představí přírodní bohatství Ostravska Volarský potok. Foto: Výzkumný ústav pro krajinu Pro perlorodku říční zůstává kvalita vody v šumavských potocích riziková

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist