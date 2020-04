Jan Šimůnek 15.4.2020 15:45

Tohle je závažná situace a měla by se včas řešit. Hlavně u endemitických druhů.

Možná bude nutné i "vyrobit" lokality s chudými půdami, vhodnými pro mizející druhy. Viděl bych to ale spíš jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa a mělo by to být v gesci zemědělství. A na příslušné rostliny by měla padnout výjimka (nebo být plošně zrušena) ze zákazu manipulace s chráněnými druhy.

Odpovědět