Vedení Plzeňského kraje podpoří obce z Pošumaví v odporu proti úložišti

Vedení Plzeňského kraje podpoří obce z Pošumaví v jejich odporu proti možné stavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Sídla z oblasti, která je v ČR jednou ze čtyř státem vytipovaných, teď podaly žalobu na stanovení průzkumného území, tedy na geologický průzkum, který povolilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli vedení hejtmanství a starostové obcí z lokality Březový potok, které už 22 let zvažovanou stavbu odmítají."Plzeňský kraj bude plně stát za obcemi, to znamená za jejich stanovisky, které od nich obdrží," řekl krajský radní pro životního prostředí Petr Fišer (ANO). Dodal, že už se sešel s Edvardem Sequensem, sekretářem Platformy proti hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu, která sdružuje 58 obcí a spolků z celé ČR, a energetickým konzultantem z budějovického Sdružení pro záchranu prostředí Calla. Fišer dodal, že v nejbližší době se setká se starosty Chanovic a dalších dotčených obcí.

"Podporu od vedení kraje jsme dostali. Slíbili nám, že budou držet to, co chtějí obce. Takže kraj stojí za lokalitou Březový potok, za což jsme rádi," řekl starosta Horažďovic a zástupce Platformy proti úložišti Michael Forman (Občané HD). Kraj podle něj potvrdil, že bude respektovat platné usnesení krajského zastupitelstva, které už bylo schválené před lety. "A budou ho tlumočit při jednáních s vládou," uvedl.

Obce z Pošumaví podaly loni v listopadu odvolání, tzv. rozklad proti rozhodnutí MŽP, jímž povolilo geologický průzkum lokality Březový potok. O povolení k průzkumu, tedy ke stanovení průzkumného území, požádala v únoru 2023 Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). "Zatím žádné rozhodnutí ministerstva není," řekl Forman. Obce teď podle něj podaly k soudu žalobu na SÚRAO. "Protože SÚRAO žádalo o povolení průzkumného území v době, kdy to nemělo podložené žádným zákonem a nemohlo to podávat. Zákon (o úložišti) byl totiž přijatý až později," uvedl Forman. Obce zastupuje pražský právník Pavel Doucha.

Obyvatelé pošumavských vesnic letos 4. ledna už 22. rokem protestovali proti zvažované stavbě. Na desetikilometrový pochod, který vedl po pomyslném obvodu stavby v parku Horažďovická pahorkatina, přišlo přes 400 lidí. "Pořád to vnímají jako potenciální riziko," uvedl Forman. Dodal, že občané, podobně jako vedení kraje, nechápou jednání současné vlády. "Kdyby se začaly věci říkat na rovinu a nastavily se kompenzace, tak se všechny práce usnadní," uvedl Forman. Vláda a ministerstvo se teď podle něj nemůžou divit, že obce vzdorují.

Vláda má vybrat nejvhodnější místo pro úložiště do roku 2028 z lokalit Březový potok, Hrádek, Horka na Třebíčsku a Janoch u jihočeského Temelína. V úložišti mají být asi půl kilometru pod zemí trvale uložené tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Státy spoléhající na tyto zdroje mají mít hlubinná úložiště od roku 2050. Průzkum má přispět ke konečnému výběru lokality, v níž vznikne. SÚRAO tam nechá provést hloubkové vrty. "Státní instituce, bez souhlasu obcí, chtějí zahájit provádění hloubkových vrtů a průzkumů. Průzkumy mají následně směřovat k povolování úložiště," uvedl starosta Chanovic Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost). Podle něj se zatím v lokalitě nic neděje. Podle Sequense má rozklad k ministrovi odkladný účinek a geologický průzkum lokalit nesmí začít.

