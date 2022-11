Vedení Univerzity Karlovy ocenilo poklidný průběh studentské stávky za klima

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vedení Univerzity Karlovy (UK) ocenilo poklidný průběh stávky studentské iniciativy Univerzity za klima. Se studenty se shodlo na tom, že otázky udržitelnosti jsou klíčové a je nutné je řešit v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, uvedl mluvčí univerzity Václav Hájek. Studenti za klima stávkují od pondělí na vysokých školách v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Hradci Králové a v Plzni.

"Vedení univerzity považuje denní program (přednášky, workshopy a debaty) pořádaný stávkující iniciativou za společensky přínosný, pozastavuje se však nad formou prosazování akce, tj. deklarovanou okupací akademické půdy," uvedl Hájek. Vedení univerzity však podle něj bylo v úzkém kontaktu s organizátory a nalezlo konstruktivní řešení.

Ke společnému jednání pozvala zástupce vysokoškoláků také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková Uvedla, že požadavky studentského hnutí Univerzity za klima jsou stěžejní k hledání řešení klimatických výzev. Zástupci hnutí, které stávku iniciuje, budou o nabídce jednat. Stávkující vysokoškoláci míní, že české vlády neřeší dostatečně klimatickou krizi a narůstání nerovností ve společnosti.

Studenti vládu vyzývají, aby si vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu a začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům. Podle účastníků stávky by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také vyzvali vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.

Vysokoškoláci začali stávkovat v pondělí, protest vyvrcholil dnes průvodem metropolí.

Na zapojených 18 fakultách stávkující studenti mimo jiné v tomto týdnu pořádají besedy, přednášky, promítání či workshopy. Jejich tématy jsou například klimatická změna, energetická chudoba, sociální nerovnosti a transformace uhelných regionů v Česku.

reklama