Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Sky News / youtube.com Lucembursko se v neděli stane první zemí světa, v níž budou moci lidé veřejnou dopravou cestovat zdarma. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lucembursko se v neděli stane první zemí světa, v níž budou moci lidé veřejnou dopravou cestovat zdarma. Opatření, které už v závěru roku 2018 schválila vláda premiéra Xaviera Bettela, se bude týkat tramvají, autobusů i vlaků. Cílem je přesvědčit místní i cizince, aby místo aut dali přednost hromadné dopravě, informoval list Lëtzebuerger Journal.

Zdarma bude veřejná doprava na celém území velkovévodství, které má necelých 2600 kilometrů čtverečních a tedy jen zhruba polovinu rozlohy Olomouckého kraje. Cestující od neděle nebudou muset kontrolorům předkládat jízdenky. Stačit bude, když u sebe budou mít platný doklad totožnosti.

Bezplatně budou moci lucemburský systém hromadné dopravy využívat i cizinci. Podle francouzského listu Le Figaro je jedním z cílů opatření i to, aby z aut do vlaků a autobusů přesedlo 200.000 Belgičanů, Francouzů a Němců, kteří denně do Lucemburska s 600.000 obyvateli dojíždí za prací. Zpoplatněná dál zůstane jen první třída ve vlacích.

Zrušení jízdného vyjde Lucembursko podle odhadů na 41 milionů eur ročně (asi jednu miliardu Kč).

Vláda západoevropské monarchie hodlá také masivně investovat do rozvoje veřejné dopravy, vybudovat chce ale i více parkovišť u nádraží. Cílem je počet takových parkovacích míst do pěti zdvojnásobit. Masivně chce kabinet premiéra Xaviera Bettela investovat i do cyklostezek. Na silnicích by pak měly vzniknout pruhy, do nichž budou smět vjet jen auta s nejméně třemi cestujícími.

reklama