Veterináři: Chovatelé by v mrazech měli více krmit a zajistit vodu

Jirka Černý 12.2.2021 17:31

Jeden venkovní pes nesnese boudu, toleruje dvě stěny a střechu, při další štěně si lehne ven na sníh protože patřičně nevidí po rajónu. Tak mají ráno a večer teplou konzervu a suché přes den co je libo. Trošku problém je voda protože automat logicky nefunguje. Tohle počasí je pro ně skvělé a moc si ho užívají, to skončí až bude obleva, to je teprve těžké období.

