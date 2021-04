Veterináři: Chyby v biologické bezpečnosti jsou stále v pětině kontrol

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Veronica Burke / Flickr Nejčastějšími nedostatky u chovatelů jsou neprovedení předepsané zdravotní zkoušky nebo vakcinace v plném rozsahu a včas, nebo že nezajistili odstranění vedlejších živočišných produktů.

Veterináři loni provedli 1490 kontrol zaměřených na biologickou bezpečnost, meziročně o 200 více. Chybovost se meziročně snížila o čtyři procentní body na zhruba 18 procent, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Stále tedy jde o chybu zhruba při každé páté kontrole Aktuálně řeší problém se zavlečením ptačí chřipky do deseti chovů velkého producenta kachen společnosti Perena.

"Přestože závadovost kontrol meziročně mírně poklesla na necelých 18 procent v loňském roce, nedostatky se bohužel stále objevují a chovatelé by ve spolupráci se soukromími veterinárními lékaři měli provádět i vlastní kontroly," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nejčastějšími nedostatky u chovatelů jsou neprovedení předepsané zdravotní zkoušky nebo vakcinace v plném rozsahu a včas, nebo že nezajistili odstranění vedlejších živočišných produktů.

Kontroly se zaměřují na to, zda jsou chovy řádně čištěné, dezinfikované, zda se tam uskutečňuje dezinsekce a deratizace, či jak se provádí ochrana napájecí vody a krmiv před znečištěním a kontaminací. To je právě možný problém při přenosu ptačí chřipky, zvlášť v případech, kdy se může do krmiv dostat trus volně žijících ptáků.

"Samostatnou důležitou kapitolou kontrol je zejména prověření zajištění bezpečného pohybu osob, ošetřovatelů a techniky uvnitř chovu," dodal mluvčí. Tímto způsobem, například při nedostatečném očištění obuvi, se může choroba dostat i do jinak zabezpečených chovů.

Pozor by si pak podle Vorlíčka měli dát i soukromí veterináři, kteří mohou teoreticky nákazu také roznést. Prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR Petra Šinová pak připomíná, že veterinářům může pomoci třeba i soubor vlastních opatření. "V každém chovu mám k dispozici oděvy, obuv, materiál, kufřík a nástroje, které farmu neopouští. Autem nikdy nezajíždím až ke stájím. Neustále apeluji na chovatele, aby totéž vyžadovali i u ostatních návštěvníků farmy. Samozřejmostí je dodržování hygienických návyků veškerého personálu," uzavřela.

V ČR je aktuálně 34 ohnisek ptačí chřipky. Z toho deset bylo potvrzených ve firmě Perena. Kvůli vybíjení tamních kachen může být nedostatek tohoto druhu masa na podzim.

