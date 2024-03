Veterináři našli týraný skot v Krasonicích na Jihlavsku, podají trestní oznámení

pavel peregrin 1.3.2024 21:18

Proč se cudně zamlčuje, zda zvířata byla z malo či velkochovu? Dle vazného ustájení si dovoluji tipnout, že z malochovu. Že by se takováto zpráva nehodila politicky do krámu? Jistě že ne, protože v současné době jsou adorovány pouze malochovy a výměry orné půdy nejlépe do 5 ha. Svatá prostoto!!

