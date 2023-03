Veterináři představí Evropské komisi výjimečné očkování hus proti ptačí chřipce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Veterináři představí v nejbližší době Evropské komisi (EK) zprávu o loňském očkování 800 hus proti ptačí chřipce v jihočeských Nových Hradech. Bylo to první očkování proti nákaze v komerčním chovu v ČR, ojedinělé i v Evropě. Podobná vakcinace je v EU zakázaná, veterináři museli získat výjimku pro očkování geneticky důležitého chovu. ČTK to řekl ředitel jihočeských veterinářů František Kouba. V Nových Hradech je jediný šlechtitelský chov hus v Česku s víc než padesátiletou tradicí.

S ptačí chřipkou souvisí ještě jiný problém. Kvůli loňskému výskytu nákazy na mnoha místech nemá ČR status země bez ptačí chřipky, což omezuje obchod s drůbeží. "Jako republika budeme žádat Evropskou komisi o statut země prosté ptačí chřipky. Má to obrovský vliv na obchod. Řada třetích zemí, kam vyvážíme drůbeží produkty nebo násadová vejce, tyto výrobky nepřijme, pokud se u nás vyskytuje onemocnění, které by si tam mohly zanést," řekl Kouba.

V Bruselu také veterináři přiblíží, jak loni očkovali novohradské husy. V EU lze jen nouzově očkovat geneticky vzácná zvířata. Běžné chovy nikoli; třeba výkrm brojlerů trvá asi 35 dní, za tu dobu se ani nevyvinou protilátky, jak uvedli veterináři. Loni museli pro novohradské husy vyjednat výjimku jako pro geneticky významný chov. Postupně je očkovali třemi dávkami. Očkování v chovu je novinka, některé evropské státy zatím vakcinovaly jen zvířata v zoo.

"Byl to výjimečný stav, takzvaná nouzová vakcinace. Vakcína byla původně určená pro hrabavou drůbež, pro kura domácího. Museli jsme udělat test asi na 30 husách a dvě hodiny pozorovat, jestli nemají šok. Byla to první vakcinace v naší republice, výjimečná i v Evropském společenství. Vzhledem k tomu, že vakcinace drůbeže byla předmětem jednání veterinárních autorit v Praze při českém předsednictví EU, bude ještě další jednání v Bruselu," řekl Kouba.

V chovu Rybářství Nové Hrady se nákaza prokázala v listopadu 2021. V chovném hejnu bylo kolem 5000 ptáků včetně kachen, veterináři museli zlikvidovat asi 4100 z nich. Loni očkovali proti ptačí chřipce čtyři tamní hejna hus, 818 ptáků.

V Bruselu veterináři přiblíží, jak loni postupovali. "Návod nikde není. Všechny členské státy se o to zajímají. Bude se mluvit o tom, jak by se to budoucna mohlo dělat, protože to může v Evropě potkat kohokoli," řekla ČTK Lucie Filásová z jihočeské veterinární správy.

V jižních Čechách byla loni čtyři ohniska ptačí chřipky. Loni v prosinci zlikvidovali veterináři 15.000 kachen z chovu firmy Mavela Dynín ve Frahelži. Chovatel nová zvířata zatím do hal neumístil. "Ještě nezlikvidovali veškerý materiál, který by mohl být infekční," řekl Kouba. Jde o několik stohů staré slámy, dodal.

Největší české ohnisko nákazy za poslední dobu bylo loni ve velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku. Z podniku odvezli veterináři do kafilerie zhruba 1000 tun drůbeže a museli zlikvidovat sedm milionů vajec.

