Veterináři zmírnili opatření v Libereckém kraji spojená s africkým morem prasat

Státní veterinární správa (SVS) tento týden zmírnila v Libereckém kraji opatření související s africkým morem prasat platná pro takzvané uzavřené pásmo I, kde je mírnější režim. Divoká prasata, která myslivci v tomto pásmu uloví, mohou nyní mimo pásmo přesouvat bez veterinárního osvědčení. Pro přesun stačí ohlášení prostřednictvím on-line formuláře umístěného na webu SVS https://www.svscr.cz/online-formulare/ , sdělil ČTK mluvčí SVS Petr Majer.

"Změna by měla přinést mírné zjednodušení agendy myslivcům a mírně jim snížit náklady za vydávaná veterinární osvědčení při přesunu. Ohlášení přesunu a samotný přesun bude možné uskutečnit až po obdržení vyhovujícího výsledku laboratorního vyšetření uloveného kusu," doplnil Majer. Ohlášení je podle něj možné využít na všechny legální způsoby využití ulovených divočáků, tedy jak pro vlastní spotřebu lovce a jeho domácnosti, tak pro dodání do maloobchodní prodejny nebo stravovacího zařízení.

Ohlášení ale nestačí v případě dodávky uloveného kusu do zpracovatelského zařízení mimo uzavřené pásmo I. "V takovém případě bude i nadále požadováno veterinární osvědčení," zdůraznil mluvčí SVS. Naopak v případě přesunů uvnitř pásma není potřeba ohláška ani veterinární osvědčení s výjimkou dodávky do zvěřinového závodu. "Zvěřina dodávaná do zvěřinových závodů, včetně výkupen zvěře, musí dlouhodobě pocházet výhradně z registrovaných nebo schválených a registrovaných zařízení. Nelze do nich dodat zvěřinu, která byla uskladněná v domácích podmínkách," uvedl Majer.

První případ moru prasat potvrdili v Libereckém kraji veterináři počátkem prosince loňského roku, v souvislosti s nákazou vytyčili dvě uzavřená pásma II kolem míst nálezů nakažených zvířat - jedno je na Frýdlantsku a druhé na Českolipsku. Pásma zahrnují dohromady katastry 44 obcí. Obklopuje je nárazníková oblast zvaná uzavřené pásmo I, které zahrnuje 166 katastrálních území a sahá od česko-polské hranice až za Máchovo jezero k Bělé pod Bezdězem a Bakovu nad Jizerou ve Středočeském kraji.

V celé oblasti mohou divočáky lovit jen předem proškolení lovci a každý ulovený kus se musí vyšetřit na africký mor. V Libereckém kraji zatím myslivci našli 53 uhynulých divočáků, u nichž laboratoř mor potvrdila, a jeden nakažený kus ulovili na Českolipsku. V pásmu II do konce září ulovili 332 divokých prasat a dalších 1185 v prvním pásmu. Kvůli zvýšení motivace k lovu se v září sjednotila v pásmu II odměna za ulovené či nalezené divoké prase na 2000 korunách, původně stát vyplácel zástřelné 1000 a nálezné 3000 korun.

