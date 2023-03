Větrné elektrárny loni pokryly procento spotřeby, ČR výrazně zaostává za Evropou

Břetislav Machaček 1.3.2023 10:40

Část EU výrazně zaostává za ČR v množství elektřiny vyrobené v JE! Budou

nás dohánět stejně, jak je máme dohánět ve větrnících? Proboha každá země

má jiný potenciál k využívání a účinnosti OZE. Co třeba vnutit solární

panely obyvatelům Islandu, kde si vystačí s termální energií a "výrazně

zaostávají" ve fotovoltaice ? To nám EU nařídí kvóty kolik % elektřiny musíme mít z větrníků, ač tu vítr nefouká tak, jako u moře? Nebo nám nařídí soláry, když tu mají účinnost o 50% menší, než ve Španělsku? Není na čase,

aby o energetice rozhodovali energetici a nikoliv ekologičtí nedouci?

Kolik miliard ještě budeme muset vyhodit doslova do "luftu", než dojdou

k prozření, k němuž došla už i Gréta? Není náhodou život zvířat a lidí

přednější, než "zelená" energie z OZE? Gréta začala chránit soby před

větrníky, protože si tam asi zkusila sama na chvíli žít a uvědomila si,

že ti sobi a Sámové by tam měli žít stále. U nás větrníkům fandí pouze ti,

kteří od nich bydlí kilometry daleko a sami by si u nich vilu nepostavili.

Aktivisté nejraději ničí život jiným, ale když se týká jich, tak vyvádějí, jako pominutí. Společnost se musí naučit ignorovat ty "bojovníky", kteří

jsou pokrytci mající prospěch z toho, co kritizují.

