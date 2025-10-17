Většina odpadu odvezeného z Jiříkova skončí v Německu ve spalovně
Z Česka zpět do Bavorska převezly kamiony více než 300 tun odpadu, zhruba 280 tun skončilo na meziskládce v Hofu nedaleko českých hranic. Jednalo se především o umělé hmoty vyztužené skleněnými či uhlíkovými vlákny, které se používají při výrobě větrných elektráren. Váda regionu Horní Falc nyní uvedla, že přijala nabídku Účelového svazu pro zužitkování odpadu Schwandorf (ZMS), který hodlá odpad z Hofu odvézt a spálit.
Po likvidaci skládky v Jiříkově by měl podobný osud potkat také skládku v Horních Heršpicích nedaleko Brna. Odpad na ni podle vyšetřovatelů nelegálně vyvezla rovněž bavorská firma Roth International. O termínu likvidace hornoheršpické skládky zatím není jasno.
V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
