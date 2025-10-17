https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vetsina-odpadu-odvezeneho-z-jirikova-skonci-v-nemecku-ve-spalovne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Většina odpadu odvezeného z Jiříkova skončí v Německu ve spalovně

17.10.2025 12:31 (ČTK) | Jaromír Mrhal
Zdroj | Depositphotos
Většina odpadu odvezeného z nelegální skládky v Jiříkově na Bruntálsku zpět do Německa skončí ve spalovně. Informovalo o tom vedení regionu Horní Falc. Nelegální skládku, která vznikla na severní Moravě loni v prosinci, zlikvidovala firma najatá německými úřady na počátku října. Německá policie v souvislosti s uložením odpadu obvinila dva lidi.
 
Odpad na nelegální skládku v Jiříkově podle vyšetřovatelů vyvezla z Bavorska firma Roth International, která sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. Od března je firma v insolvenci, zodpovědnost za odvoz odpadu převzalo Bavorsko, které hodlá náklady po firmě vymáhat. Poslední dva kamiony s nelegálním německým odpadem z Jiříkova odjely v pátek 3. října.

Z Česka zpět do Bavorska převezly kamiony více než 300 tun odpadu, zhruba 280 tun skončilo na meziskládce v Hofu nedaleko českých hranic. Jednalo se především o umělé hmoty vyztužené skleněnými či uhlíkovými vlákny, které se používají při výrobě větrných elektráren. Váda regionu Horní Falc nyní uvedla, že přijala nabídku Účelového svazu pro zužitkování odpadu Schwandorf (ZMS), který hodlá odpad z Hofu odvézt a spálit.

Po likvidaci skládky v Jiříkově by měl podobný osud potkat také skládku v Horních Heršpicích nedaleko Brna. Odpad na ni podle vyšetřovatelů nelegálně vyvezla rovněž bavorská firma Roth International. O termínu likvidace hornoheršpické skládky zatím není jasno.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Jaromír Mrhal
