Většina řezaných květin se do Česka dováží. V únoru a březnu každoročně vzroste cena řezaných růží

Ceny řezaných květin na tuzemském trhu před blížícím se svatým Valentýnem každoročně rostou, poptávka se kvůli svátku zamilovaných výrazně zvyšuje. Většina řezaných květin se do Česka dováží a jejich cenu určuje vývoj na burzách v Nizozemsku a Německu. Celkové útraty Čechů za květiny v roce 2023 vzrostly o 1,6 procenta na rekordních 16,326 miliardy korun. Průměrná roční útrata za květiny činila 1570 korun na osobu, v roce 2022 byla 1545 korun. ČTK informaci získala ze situační a výhledové zprávy ministerstva zemědělství a Svazu květinářů a floristů ČR.V únoru a březnu každoročně vzroste cena řezaných růží. Například loni v lednu činila průměrná spotřebitelská cena růže 92,74 koruny, v únoru vzrostla na 97,69 koruny a v březnu byla 97,20 koruny. Poté zase začala klesat. Podobný meziměsíční cenový výkyv byl evidován i v předchozích letech. Variabilita spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku je podle Svazu květinářů a floristů ČR určována zejména druhem květin, jejich zdrojem a ročním obdobím. Ceny na květinových burzách v Nizozemsku a Německu vykazují výrazné sezonní výkyvy, zvyšují se hlavně v období svátků, jako je právě svatý Valentýn, Den matek či Velikonoce, kdy poptávka po květinách prudce roste.

Provozovatel sítě čtyř olomouckých květinářství U Svatého Mořice Petr Vepřek ČTK řekl, že poptávka po řezaných květinách v období svatého Valentýna patří mezi nejvyšší v celém roce. "Oproti běžnému období je o sto procent vyšší. Vidíme to na tržbách našich květinářství i v rostoucím zájmu o on-line prodej, který také nabízíme. Nejvíce na odbyt jdou na Valentýna rudé růže z Ekvádoru," uvedl Vepřek.

On-line prodej květin podle Vepřeka v posledních letech zažívá růst. Květinářství U Svatého Mořice rozváží květiny zákazníkům z obcí v okruhu do 25 kilometrů od Olomouce. "Obecně lze říci, že květiny on-line nakupují zejména mladší ročníky, lidé přes 50 let si zpravidla zase raději zajdou pro květiny do našich prodejen. Nelze to ale takto paušalizovat. Nedávno si u nás prostřednictvím internetu objednala květiny osmdesátiletá babička," podotkl Vepřek.

Mezi časté zákazníky, kteří květiny kupují on-line, patří podle Vepřeka lidé žijící v zahraničí nebo pracující mimo Olomouc. "Květiny chtějí na narozeniny či Valentýna poslat svým příbuzným, kteří žijí v Olomouci. Květiny u nás pro své blízké objednali lidé až z Ameriky či Indie," dodal Vepřek.

Z dovozu pochází 95 procent řezaných květin prodávaných v Česku. Odborníci upozornili, že v posledních letech ceny řezaných květin na zahraničních burzách ročně rostou o deset až 15 procent. "Důvodem je pokles nabídky květin kvůli výpadku pěstitelských podniků, které byly z ekonomických důvodů uzavřeny," stojí ve zprávě. Zároveň s tím se zvyšují průměrné roční spotřebitelské ceny v Česku. V roce 2022 stála jedna řezaná růže v průměru 86,74 Kč, o rok později 91,84 Kč a loni 95,22 Kč. V roce 2017 činila průměrná cena růže 61,16 Kč.

