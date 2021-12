Vídeň pustila do ulic první vodíkový autobus. Pasažéry začne vozit v lednu

Pavel Hanzl 10.12.2021 14:30

Ovšem tlakovat nádrž na 700 barů (atmosfér) je dost děsivé, případná exploze by byla zničující i když by vodík nechytnul. Navíc se při tlakování spotřebuje dost energie.

Lepší bude syntetické palivo, ale nevím, kde to vázne.

Odpovědět