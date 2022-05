Vídeňská univerzita patentovala tepelný akumulátor. Chemická reakce umožní dlouhodobě skladovat tepelnou energii

Radim Polášek 19.5.2022 17:04

Tak jestli to má být realistický článek, tak za prvé by tam měla být uvedena hodnota tepla, o které při té reakci jde. Snadno by to mělo jít najít v nějakých termodynamických tabulkách. Obecně zrovna reakční teplo, které vzniká při reakci kyselinotvorného oxidu s vodou v kyselinu, když současně lze reakci snadno zvrátit opačným směrem, moc velké nebývá. Potom by to chtělo uvést, o kolik tepla se jedná na kilogram aktivní hmoty nebo na kubík hmoty neboli pro méně znalé jakou má ten proces k uskladňování tepla kapacitu . Potom by to taky chtělo cenu suroviny, oxidu boritého. Aby si čtenář mohl vytvořit představu, jestli třeba spálení pár kilogramů uhlí nebude výhodnější než použít 100 kilo nebo kubík reakční hmoty.

Taky by to chtělo vyjádření k nebezpečnosti těchto látek, když například prodej podobné látky s obsahem boru, boraxu, soukromým osobám podléhá podle evropských zákonů REACH speciálnímu kontrolovanému režimu.

