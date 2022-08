Víkend byl v požárem zasaženém národním parku České Švýcarsko klidný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hasiči by mohli kompletně zlikvidovat požár v národním parku České Švýcarsko do konce příštího týdne. Některé sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky by mohli správě národního parku předat dříve. Víkend byl v místě požáru poměrně klidný. V sobotu i přes znatelně foukající vítr nevznikala žádná nová ohniska, ani v neděli se nikde neobjevil otevřený oheň. Stále však podle hasičů existují doutnající ohniska v nepřístupném terénu. Nejkritičtějším místem jsou skály v západní části nad Hřenskem.

Během neděle hasiči vytvořili obranný průsek mezi Mezní loukou a hranicí s Německem, který má jednak zabránit případnému šíření ohně, ale také bude sloužit k vedení vody nebo dopravě hasičů k ohniskům. Hasiči se soustřeďovali na likvidaci skrytých ohnisek v oblasti v západní části skal nad Hřenskem, pod Pravčickou bránou a u vrchů Větrovec a Bouřňák. Budovali také trvalé zdroje vody pro kritické oblasti, například u Pravčické brány. Skály v západní části nad Hřenskem jsou nyní nejkritičtějším místem kvůli doutnajícím ohniskům v puklinách, které rozfoukává vítr proudící z Labského kaňonu. Po oba dny s hašením pomáhaly letouny Canadair z Itálie a vrtulníky, situaci monitorovaly drony s termokamerami.

Hasiči také kontrolovali stav soutěsek pro předání národnímu parku. Samotné předání uhašených sektorů podle mluvčího hasičů Martina Kavky neznamená, že do nich bude moci hned veřejnost. "Například v soutěskách jsou popadané stromy a jsou částečně požárem poškozené," uvedl. Přesnější termín předávání by mohli hasiči oznámit v pondělí, stejně jako předběžný harmonogram snižování jejich počtu nasazeného v národním parku. V pondělí do Hřenska zamíří ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), zúčastní se hasičského briefingu a prohlédne si místa zasažená požárem. Do Hřenska a Mezné se lidé budou moci lidé zřejmě vrátit až po ukončení zásahu.

Vzniknout by měla strategie budoucího požárního dohledu nad územím. Ten může být zajišťován drony, vrtulníky, jednotkami dobrovolných i profesionálních hasičů Ústeckého kraje i pracovníky parku. Předpokládá se, že vedení parku uzavře o této věci dohodu s místními jednotkami.

Požár zasáhl asi 1060 hektarů, teď hasiči zasahují na ploše menší než 390 hektarů. V Hřensku a okolí stále zůstává okolo 1000 hasičů, z toho je 450 dobrovolných, 430 profesionálních a zbytek tvoří podpůrný personál. Zhruba 700 hasičů je z jiných krajů a 300 z místních sborů v Ústeckém kraji. Díky ochlazení se hasičům o víkendu lépe pracovalo. Počasí ale jinak hasičům příliš nepomáhalo. Déšť, který v noci na sobotu zasáhl část Česka, byl v Českém Švýcarsku spíše symbolický.

Kvůli zásahu hasičů musí v pondělí cestující počítat s tím, že nepojedou při plánované výluce náhradní autobusy za několik osobních vlaků mířících z Děčína do Bad Schandau. Vlaky z Děčína nepojedou od 08:38 do 14:38, z Bad Schandau nepojedou od 08:43 do 14:43. Náhradní autobusy nemohou jezdit, protože se po silnici stále pohybuje velké množství hasičské techniky.

Po vypuknutí ničivého požáru se na platformě Donio sešlo od dárců téměř devět milionů korun. Příští týden se sejdou zástupci platformy a národního parku se senátorem Zbyňkem Linhartem (za STAN) a také starosty jednotlivých obcí, aby se rozhodlo, kde finanční prostředky pomohou. Sbírku vyhlásila také litoměřická diecéze.

Úřady v Sasku s platností od neděle zrušily zákaz vstupu do lesů v okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří. Místní lidé a výletníci ovšem nesmějí do oblasti kolem Bad Schandau, údolí říčky Sebnice (Sebnitz) a okolí hranice s Českou republikou, kde hasiči dál zasahují u lesního požáru. Hasiči se soustředí na oblast Müllerwiese, kde se jim doposud nedařilo oheň zlikvidovat.

reklama