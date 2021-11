Vísku na Liberecku ochrání před velkou vodou nádrž za téměř 69 milionů Kč

Miloš Zahradník 29.11.2021 22:30 Reaguje na Jarda Bobr

Ja verim, ze to vymysleli optimalne :) jen se ptam, proc by byla horsi alternativa treba tahle: nahon ve strani ve vysi 250 m n m do vzdalenosti 250 m od reky a pak to spustit kapacitni troubou (o prumeru metr by to nejspis stacilo, voda by tam proudila pri povodni na tom Krceleckem potoce rychle) pod silnici a pod hrazi do reky. Konec te trouby by mohlmit jen zcela nepatrny spad a voda pri povodni na Smede by samozrejme v troube stoupala nahoru cili ten konec by musel byt primerene utesnen https://en.mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=15.0288246&y=50.9434953&z=16&rm=957C3xapw6f2WfdXfR0PZ

Odpovědět