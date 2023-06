Vítězem inovační akce GreenHack 2023 je zařízení učící lidi šetřit energiemi

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vítězem evropského inovačního maratonu GreenHack 2023 se stal tým The Dudes, který vytvořil speciální krabičku spojenou s aplikací, která lidi naučí efektivně zapínat a vypínat domácí spotřebiče. Cílem projektu nazvaného I love grid je zlepšit hospodaření s elektrickou energií, sdělila mluvčí projektu Šárka Mrázová. Finalisté vymýšleli nová řešení pro nižší spotřebu energie či omezení plýtvání potravinami. Třetí ročník inovačního maratonu se konal 2. a 3. června v holešovickém Vnitroblocku.

Vítězný tým The Dudes tvoří čtveřice programátorů z Polska, Španělska, Turecka a Česka. Jejich řešení je kombinací zařízení a webu, která uživatelům pomocí jednoduchého zeleného nebo červeného světla na krabičce ukáže, zda je jejich spotřeba elektřiny příliš vysoká, nebo příliš nízká vzhledem k celkovému stavu přenosové soustavy.

“Hlavním smyslem bylo pozvednout povědomí mezi veřejností, která každým zapnutím a vypnutím spotřebiče ovlivňuje elektrickou síť. Ta musí být přitom v rovnováze mezi výrobou a spotřebou, protože elektřinu nelze ukládat. Každý běžný uživatel buď k rovnováze přispívá, nebo ji narušuje. Naše aplikace ho na to upozorní. Do budoucna by na tom mohl uživatel i vydělat," uvedl vedoucí vítězného týmu Alejandro Javier Perez Andres ze Španělska.

Na druhém místě se umístil český tým Ťava, který vytvořil jednoduché rozšíření internetového prohlížeče Chrome. Pomocí umělé inteligence sníží délku a zvýší rychlost odpovědí generativní umělé inteligence, kterou je třeba Chat GPT. Třetí místo obsadil další český tým, Dish Database, který vyvinul webovou aplikaci, kam kuchaři nahrávají fotky jídel ze školní jídelny, zveřejní názvy jídel a strávníci, tedy studenti a žáci, je hodnotí. Cílem je snížit množství potravinového odpadu, který v jídelnách vzniká.

GreenHack je největší inovační akce v Evropě se zaměřením na udržitelnost. Finále se zúčastnilo 180 programátorů z celého světa, kteří 24 hodin bez přestávky vymýšleli řešení pro nižší spotřebu energie a omezení plýtvání potravinami. Nejlepší týmy si odnesly cenu 5000 eur (cca 118.000 Kč) a další ceny.

Hackathon je jednodenní nebo dvoudenní akce, na které skupina programátorů, designérů nebo jiných expertů staví prototyp řešení konkrétního problému. Jde o tzv. bílé, etické hackery, kteří využívají svých schopností pro dobro ostatních. Tématem bývají témata moderní doby jako zdraví, doprava, energetika, život ve městech nebo udržitelnost a životní prostředí.

