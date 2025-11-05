Vítězové soutěže Žít krajinou převzali ocenění za nejlepší pozemkové úpravy
V kategorii protierozních a vodohospodářských opatření se na prvním místě umístila retenční nádrž v Lechoticích v okrese Kroměříž. Vznikla jako reakce na opakující se povodně. Díky ní se zmenšila plocha záplavového území a snížilo riziko povodní pro zastavěnou část obce.
Za opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí první místo získal projekt realizace prvků uzemní ekologické stability v Nové Vsi v okresu Kolín. V intenzivně obhospodařované krajině Polabí přinesl do území zeleň, vodní prvky i cesty. Stromy, keře a tůňky nejen zlepšují mikroklima a zabraňují erozi.
V Chráněné krajinné oblasti České středohoří vznikla 1,6 kilometru dlouhá polní cesta, vítěz kategorie Zpřístupnění pozemků. Slouží zemědělcům, pěším i cyklistům a zároveň citlivě prochází chráněnými biocentry. Její dlážděná kolejová úprava respektuje okolní ráz a ukazuje, jak lze kvalitní infrastrukturu citlivě začlenit do okolní krajiny.
Suchá retenční nádrž na Šumickém potoce v brněnském okrese, oceněná Cenou veřejnosti, výrazně zlepšila retenční schopnost krajiny a snížila riziko záplav. Tůňky, zatravněná zátopa a nová zeleň podporují biodiverzitu.
Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ocenil projekty jako důležitý příspěvek k ochraně krajiny a zdůraznil význam spolupráce mezi státní správou, odborníky a veřejností. "Je skvělé vidět nová protierozní a protipovodňová opatření i projekty na zadržení vody," dodal.
Soutěž Žít krajinou je výsledkem spolupráce SPÚ se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Na její přípravě a realizaci se podílejí desítky odborníků, projektantů, zástupců samospráv, ministerstev i akademické sféry.
