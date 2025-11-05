https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vitezove-souteze-zit-krajinou-prevzali-oceneni-za-nejlepsi-pozemkove-upravy
Vítězové soutěže Žít krajinou převzali ocenění za nejlepší pozemkové úpravy

5.11.2025 03:00 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Vítězné projekty soutěže Žít krajinou, mezi které patří například retenční nádrž v Lechoticích nebo poldr na Šumickém potoce v brněnském okrese, včera ve Valdštejnském paláci dostaly ocenění. Soutěž vyzdvihuje nejlepší pozemkové úpravy, které zlepšují českou krajinu a zvyšují její odolnost. Letos představila 45 projektů.
 
"Pozemkové úpravy nejsou jen technickým nástrojem, ale především cestou, jak vracet krajině její přirozenou rovnováhu. Každý projekt, který dnes oceňujeme, vznikl díky spolupráci odborných týmů a obcí a je důkazem, že krajina může být odolná a zároveň živá a pestrá," uvedla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová.

V kategorii protierozních a vodohospodářských opatření se na prvním místě umístila retenční nádrž v Lechoticích v okrese Kroměříž. Vznikla jako reakce na opakující se povodně. Díky ní se zmenšila plocha záplavového území a snížilo riziko povodní pro zastavěnou část obce.

Za opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí první místo získal projekt realizace prvků uzemní ekologické stability v Nové Vsi v okresu Kolín. V intenzivně obhospodařované krajině Polabí přinesl do území zeleň, vodní prvky i cesty. Stromy, keře a tůňky nejen zlepšují mikroklima a zabraňují erozi.

V Chráněné krajinné oblasti České středohoří vznikla 1,6 kilometru dlouhá polní cesta, vítěz kategorie Zpřístupnění pozemků. Slouží zemědělcům, pěším i cyklistům a zároveň citlivě prochází chráněnými biocentry. Její dlážděná kolejová úprava respektuje okolní ráz a ukazuje, jak lze kvalitní infrastrukturu citlivě začlenit do okolní krajiny.

Suchá retenční nádrž na Šumickém potoce v brněnském okrese, oceněná Cenou veřejnosti, výrazně zlepšila retenční schopnost krajiny a snížila riziko záplav. Tůňky, zatravněná zátopa a nová zeleň podporují biodiverzitu.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ocenil projekty jako důležitý příspěvek k ochraně krajiny a zdůraznil význam spolupráce mezi státní správou, odborníky a veřejností. "Je skvělé vidět nová protierozní a protipovodňová opatření i projekty na zadržení vody," dodal.

Soutěž Žít krajinou je výsledkem spolupráce SPÚ se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Na její přípravě a realizaci se podílejí desítky odborníků, projektantů, zástupců samospráv, ministerstev i akademické sféry.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
ss

smějící se bestie

5.11.2025 06:22
Pokud taková cesta slouží zemědělcům, tak by to cyklisté, chodci měli respektovat a uvědomit si, že oni jsou tam až druzí v pořadí.
