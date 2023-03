Vizitka Petra Hladíka, kterého dnes prezident Petr Pavel jmenoval ministrem životního prostředí Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook Petra Hladíka Petr Hladík. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Datum narození: 28. září 1984 v Osové Bítýšce na Žďársku Vzdělání: vystudoval projektové řízení na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity Dosavadní funkce: místopředseda KDU-ČSL (od března 2019), náměstek ministra životního prostředí (od ledna 2023) Praxe: během studia sbíral pět měsíců zkušenosti na pracovní stáži v Portugalsku, po škole pracoval jako projektový manažer a konzultant; v roce 2010 byl zvolen zastupitelem městské části Brno-sever, po volbách v roce 2014 také zastupitelem města Brna; od roku 2015 byl místostarostou městské části Brno-sever, tuto pozici opustil poté, co se v roce 2016 stal prvním náměstkem primátora; v roce 2018 obhájil pozici prvního náměstka primátorky města Brna (tím byl do loňského října), do jeho gescí patřilo školství a sport, rodinná politika a zdravotnictví, životní prostředí a územní plánování a rozvoj; v podzimních komunálních volbách byl brněnským lídrem kandidátky KDU-ČSL a STAN, členství v zastupitelstvu obhájil, stal se opět i členem zastupitelstva Brno-sever Členství a funkce v politických stranách: do KDU-ČSL vstoupil v roce 2010, později stál tři roky v čele Mladých lidovců; v březnu 2019 byl zvolen novým místopředsedou KDU-ČSL, v lednu 2020 funkci na mimořádném sjezdu strany obhájil, stejně tak jako na sjezdu strany loni v dubnu Rodina: je ženatý a má pět dětí Poté, co ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) počátkem loňského října oznámila, že se rozhodla ze zdravotních důvodů rezignovat na vládní funkci, širší vedení strany nominovalo do této funkce Hladíka. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že rozhodnutí KDU-ČSL respektuje. Hladík je předsedou komise pro životní prostředí KDU-ČSL, spolu s Annou Hubáčkovou připravoval ekologickou část programu koalice Spolu a za agendu životního prostředí zodpovídal v Brně. Hladíkovo jmenování zkomplikovala korupční kauza na brněnském magistrátu. V polovině loňského října totiž policie zasahovala v Brně v kauze privatizace městských bytů na několika místech, a to na bytovém odboru magistrátu, u Hladíka v kanceláři, ale také na radnicích Brno-Černovice a Brno-sever. Policisté poté zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou firem pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Policie v kauze požádala Hladíka o podání vysvětlení. Hladík v prohlášení uvedl, že policii poskytne součinnost a že není z ničeho obviněný. Celostátní výbor KDU-ČSL jeho nominaci na ministra životního prostředí podpořil. Poté, co tehdejší prezident Miloš Zeman 27. října přijal s účinností od 1. listopadu demisi Hubáčkové, pověřil dočasně vedením úřadu vicepremiéra a předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že chce Hladíkovo jmenování navrhnout, až se situace vyjasní tak, aby mohl návrh na jmenování předat Zemanovi s klidným svědomím. Fiala nakonec Zemanovi návrh na Hladíkovo jmenování do funkce podal na konci prosince. Tehdy ČTK sdělil, že chtěl poskytnout dostatek času, aby se situace vyjasnila, a že potřebná doba uplynula. "Podle informací, které jsou k dispozici, není Petr Hladík z ničeho obviněn a není proti němu vedeno trestní stíhání. Proto jsem vyhověl nominaci KDU-ČSL a poslal prezidentu republiky návrh na jmenování Petra Hladíka ministrem životního prostředí," uvedl premiér. Zeman letos 4. ledna sdělil Hladíkovi, že má výhrady k jeho jmenování do funkce ministra životního prostředí a není v tuto chvíli připraven tak učinit. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky se výhrady týkaly například Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně. Lidovci později Zemanovo odmítnutí jmenovat Hladíka označili v usnesení svého širšího vedení za protiústavní. Na jeho jmenování trval i premiér Petr Fiala. Vicepremiér Jurečka, který byl dočasně pověřen řízením resortu životního prostředí, jmenoval Hladíka svým náměstkem. Hladík po svém jmenování řekl, že získal maximální rozsah kompetencí, které může ministr na svého náměstka delegovat. Hladík měl možnost stát se ministrem životního prostředí už předloni při sestavování kabinetu Petra Fialy (ODS) po sněmovních volbách, ale rozhodl se zůstat v Brně ve funkci primátorčina náměstka. V předsednictvu KDU-ČSL má v kompetenci kromě životního prostředí i komunální politiky a Mladé lidovce. V Brně se mu podle jeho vyjádření podařilo zavést dotační titul na tvorbu zelených střech nebo zachytávání dešťové vody, a to pro občany i firmy. "Povedlo se mi také přijmout a začít plnit akční plán pro uhlíkově neutrální Brno v roce 2050," uvádí na www.kdu.cz s tím, že kladl také důraz na více zeleně ve městě, díky čemuž obdržel například ocenění E.ON Energy Globe a další. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

