Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům
Mezi konkrétní body patří například revize budoucího nastavení Společné zemědělské politiky, která určuje směřování evropské zemědělské politiky. Změny si nová vláda představuje tak, že by zemědělci byli méně zatíženi byrokracií, méně závislí na dotacích a mohli se více zaměřit na aktivní produkci, a být tak více konkurenceschopní.
Podpora má podle programového prohlášení pomáhat podnikům podle jejich výkonnosti a produkce, ne pouze podle výměry. Vláda proto plánuje provést revizi redistribučních plateb na plochu i dalších dotací. Podpořit chce všechny formy zemědělského podnikaní, nicméně důraz klade na rozvoj malých a středních regionálních farem. "Podpora ale bude směřovat na zemědělce, kteří skutečně produkují potraviny a krmiva, zatímco dotace pro neaktivní subjekty budou omezeny," uvádí program.
Rostoucí náklady českých zemědělců chce nová vláda snížit prostřednictvím daňových a fiskálních opatření. Zároveň slibuje, že podpoří generační obměnu a tvorbu přidané hodnoty.
Vláda chce mimo jiné ochránit majetek před spekulanty ze zemí mimo EU a zavést přísnější pravidla pro vyjímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Také slibuje, že připraví zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu pro aktivní zemědělce. Současné vymezení erozních oblastí chce nová vláda zrušit.
Změny vláda avizuje i v přístupu k používání hnojiv, pesticidů a přípravků. České zemědělství je podle programového prohlášení dostatečně šetrné ve spotřebě pesticidů a hnojiv a přístup k přípravkům bude podle vznikající vlády vycházet z vědeckých poznatků a agronomické praxe, nikoli z ideologických tlaků aktivistů.
Strany také chtějí zvýšit tresty za týrání zvířat a posílit kompetence policie i dalších orgánů vůči nelegálním množírnám zvířat.
Vláda dále plánuje spustit nový program nazvaný Zemědělství pro občany a venkov, který propojí podporu zemědělství s rozvojem infrastruktury, zdravotní a sociální péče i kulturních a rekreačních služeb. Daň na tiché víno vláda podle svého prohlášení nezavede.
Nevládní zemědělské a potravinářské organizace obecně požadují od příští vlády, aby zlepšila kondici sektoru, která je podle nich špatná mimo jiné kvůli klesajícím podporám za plnění regulací a rostoucí mezinárodní konkurenci. Chtějí, aby vláda posílila investice a snížila závislost výroby potravin na dotacích. Uvedly to už dříve v tiskové zprávě.
