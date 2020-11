Vláda kývla na stavbu přivaděče vody z Moravice do povodí Moravy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Povodí horní Moravy by mohlo získat vodu z povodí Odry. Tamní obyvatelé žádají navýšení průtoku řeky o metr krychlový za sekundu. Jako nejvhodnější se jeví postavit nový tlakový přivaděč, který by vedl vodu z nádrže Slezská Harta na Moravici. Dnes vláda tuto variantu podpořila, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství.

"V letech 2015 až 2020 se řada lokalit v povodí Moravy, zejména oblast Hornomoravského úvalu, tedy Olomoucko, Přerovsko a Haná, potýkala s nedostatkem vodních zdrojů pro průmysl, zemědělství a pro výrobu pitné vody. Obyvatelé v těchto oblastech přišli s požadavkem na zvýšení zabezpečení dodávek vody," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Do roku 2024 by se měly posoudit vlivy na životní prostředí a provést investiční záměr, projekt by se měl také majetkoprávně vypořádat. Bez nákladů na stavbu přivaděče by tato část projektu měla stát 200 milionů korun. Přivaděč by měl pak začít fungovat v roce 2028.

"Přivaděč vody bude odebírat vodu z prostoru existující kaskády vodních děl Slezská Harta - Kružberk na řece Moravici a optimalizace technického řešení bude součástí investičního záměru," uvádí úřad. Trasa přivaděče by mohla volně kopírovat směr tamní silnice I/46 od Bílčice přes Moravský Beroun a Šternberk do Olomouce.

"Orientačně se předpokládají náklady na čerpací stanici, vyrovnávací nádrž a koncové odběrné objekty ve výši 500 milionů korun a náklady na jeden kilometr potrubí s příslušenstvím a jeho uložením ve výši 40 milionů korun," napsal do materiálu resort.

Nyní se zahájí příprava záměru, stát na něj dá dva miliony korun a do konce června ho zpracuje. Do konce září by pak ministr vládě předložil návrh časového harmonogramu a plán na zajištění peněz na dokončení přípravy.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji. Další území blokuje v Generelu pro akumulaci povrchových vod, jejich počet nedávno navýšil o 21 míst na 86.

