Vláda opět schválila návrh, který zakazuje některé jednorázové plasty

Pavel Hanzl 7.11.2021 08:12 Reaguje na Katka Pazderů

Já si myslím, že se na to jde ze špatného konce, od konce.

Řešení bych viděl na začátku, u výrobce.

Každý plastový výrobek má nějaké chemické složení a způsob racyklace, podle toho bych je zařadil do kategorií a podle nich bych je vykupoval stejně, jako kovy.

Pokryla by to spotřební daň, ovšem výhoda by byla, že odpadový plast by byl už perfektně vytříděn se sběren a výrobce by ho jednouduše recykloval.

Viděla jste se někde válet cokoliv železného, natož z barevných kovů??

