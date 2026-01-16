Vláda projedná návrh zákona o větší udržitelnosti některých výrobků
Konkrétní požadavky spolu s tím, jakých výrobků se budou týkat, postupně stanoví jednotlivá evropská nařízení. Měla by se ale dotknout textilních výrobků, nábytku, matrací nebo pneumatik. První zpřesňující nařízení Evropská komise plánuje vydat během letošního roku, přičemž účinné by byly nejdříve od poloviny roku 2027. Ze směrnice už Evropská komise vyjmula vozidla, léky či potraviny.
Neprodané oblečení, doplňky nebo obuv také podle evropského nařízení nebude možné zlikvidovat. Komise chce tento zákaz rozšířit i na další zboží, následovat bude pravděpodobně elektronika. Jsou ale některé výjimky, likvidace nebude povinná, pokud je výrobek například poškozený.
Směrnice rovněž zavádí takzvané digitální pasy, v nichž budou uloženy informace o výrobcích, třeba návody k instalaci, údržbě, opravám či informace o tom, jak se zbožím nakládat po jeho životnosti. "Cílem tohoto nástroje je zpřístupnit veškerá relevantní data týkající se výrobku na jednom místě a zajistit jejich dostupnost během celé životnosti výrobku," sdělilo MPO.
Mezi instituce, které budou dohlížet na dodržování nových povinností, mají podle návrhu patřit například Česká obchodní inspekce či Česká inspekce životního prostředí. Návrh se vládě předkládá s jedním rozporem, kdy ministerstvo životního prostředí požaduje, aby mezi tyto instituce byla Česká inspekce životního prostředí zařazena až po vydání zpřesňujících evropských nařízení.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (10)
Richard Vacek16.1.2026 22:25
"Neprodané oblečení, doplňky nebo obuv také podle evropského nařízení nebude možné zlikvidovat"
Co se s tím má pak dělat? Rozdat chudým evropanům?
Petr18.1.2026 10:36 Reaguje na Richard Vacek
Takže ano, cokoliv je lepší než likvidace nepoužitého zboží. Nejlíp s rozmyslem brát jen to, co prodám. Co se nevyhodí, to se nemusí vyrábět a z toho není odpad.
Vám přijde lepší opak?
Richard Vacek18.1.2026 13:38 Reaguje na Petr
Petr18.1.2026 14:22 Reaguje na Richard Vacek
Richard Vacek18.1.2026 17:16 Reaguje na Petr
Jan Šimůnek17.1.2026 10:14
Jan Šimůnek18.1.2026 13:59
Petr18.1.2026 14:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Petr18.1.2026 14:44 Reaguje na Petr
Břetislav Machaček18.1.2026 17:54
tak je zákonitě jisté, že budou existovat kvanta neprodaného, ba rovnou až
neprodejného zboží. Plýtvání se dá zamezit jedině tím, že občas něco schází
a nebo se doprodá a další už nebude. Přistoupí na to ale zákazníci, že
občas něco v obchodě nebude? Někteří to pochopí, ale jiní nikoliv a tak
s nimi hrají obchodníci hru na plné regály ve kterých leží i neprodejné
zboží, které už ale zákazníci zaplatili koupí jiného předraženého zboží.
Ideálem je řetěz: výroba-obchod- zákazník, kdy si po doprodání zákazník
objedná přes obchodníka výrobu požadovaného výrobku. To ale lze u velmi
krátkého a operativního řetězce, ale nikoliv při přeprodeji zboží mezi
více obchodníky. Proto je zboží přes internet přímo od výrobce a nebo
od obchodníka prvého v řadě rovnou k zákazníkovi levnější. Proto taky
obchody přes internet rostou, ale negativem je nárůst obalů a kusové dopravy. Chceme mít plné regály, tak nezbývá než zaplatit i neprodané
zboží v ceně toho prodaného a o výrobce a obchodníka se nebojte, ti na
rozdíl od vás neprodělají a mohou si tudíž dovolit i výprodej ve slevě.