https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-projedna-navrh-zakona-o-vetsi-udrzitelnosti-nekterych-vyrobku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vláda projedná návrh zákona o větší udržitelnosti některých výrobků

16.1.2026 17:28 (ČTK)
Diskuse: 10
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Výrobky nabízené na českém trhu mají být v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí. Mělo by je jít třeba lépe opravit nebo recyklovat. Vyplývá to z návrhu zákona, který reaguje na novou směrnici Evropské unie. Informace o vybraných výrobcích by také byly nově uloženy v takzvaném digitálním pase. Návrhem zákona se bude na svém pondělním jednání zabývat vláda.
 
"Cílem nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků je přispět k větší udržitelnosti výrobků, a to tím, že budou stanoveny požadavky na delší životnost výrobků, jejich lepší energetickou účinnost, opravitelnost či recyklovatelnost," uvedlo v důvodové zprávě k návrhu zákona ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které jej připravilo.

Konkrétní požadavky spolu s tím, jakých výrobků se budou týkat, postupně stanoví jednotlivá evropská nařízení. Měla by se ale dotknout textilních výrobků, nábytku, matrací nebo pneumatik. První zpřesňující nařízení Evropská komise plánuje vydat během letošního roku, přičemž účinné by byly nejdříve od poloviny roku 2027. Ze směrnice už Evropská komise vyjmula vozidla, léky či potraviny.

Neprodané oblečení, doplňky nebo obuv také podle evropského nařízení nebude možné zlikvidovat. Komise chce tento zákaz rozšířit i na další zboží, následovat bude pravděpodobně elektronika. Jsou ale některé výjimky, likvidace nebude povinná, pokud je výrobek například poškozený.

Směrnice rovněž zavádí takzvané digitální pasy, v nichž budou uloženy informace o výrobcích, třeba návody k instalaci, údržbě, opravám či informace o tom, jak se zbožím nakládat po jeho životnosti. "Cílem tohoto nástroje je zpřístupnit veškerá relevantní data týkající se výrobku na jednom místě a zajistit jejich dostupnost během celé životnosti výrobku," sdělilo MPO.

Mezi instituce, které budou dohlížet na dodržování nových povinností, mají podle návrhu patřit například Česká obchodní inspekce či Česká inspekce životního prostředí. Návrh se vládě předkládá s jedním rozporem, kdy ministerstvo životního prostředí požaduje, aby mezi tyto instituce byla Česká inspekce životního prostředí zařazena až po vydání zpřesňujících evropských nařízení.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Greenhushing Foto: Depositphotos Jsme báječně zelení, ale nechlubíme se s tím. Je greenhushing opakem greenwashingu? Veganský hamburger Foto: suzette Flickr Europarlament podpořil zákaz označování rostlinných produktů třeba za burger Nákupní košík se zeleninou Foto: Piqsels Certifikáty na potravinách: Co přesně znamená žabička nebo lísteček z hvězd na obalech?

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

16.1.2026 22:25
Absurdárium.
"Neprodané oblečení, doplňky nebo obuv také podle evropského nařízení nebude možné zlikvidovat"
Co se s tím má pak dělat? Rozdat chudým evropanům?
Odpovědět
Pe

Petr

18.1.2026 10:36 Reaguje na Richard Vacek
Absurdní je naopak neprodané výrobky likvidovat. Prodejce si bezstarostně nabere hromadu zboží navíc, protože ví, že co neprodá, to bez starostí vyhodí. Část zboží se tak vyrábí jen aby se likvidovala. Vyrábíme odpad. Toto je absurdní.
Takže ano, cokoliv je lepší než likvidace nepoužitého zboží. Nejlíp s rozmyslem brát jen to, co prodám. Co se nevyhodí, to se nemusí vyrábět a z toho není odpad.
Vám přijde lepší opak?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.1.2026 13:38 Reaguje na Petr
Možná to nevíte, ale prodejce si nenabere hromadu zboží navíc, protože i za to neprodané musí dodavateli zaplatit.
Odpovědět
Pe

Petr

18.1.2026 14:22 Reaguje na Richard Vacek
A jak si představujete že vzniká neprodané oblečení?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.1.2026 17:16 Reaguje na Petr
Prodejce si od dodavatele koupí tolik, kolik předpokládá, že prodá. Záleží na jeho šikovnosti jak se mu toto podaří odhadnout. Používají se i matematické modely, které mu v rozhodování mohou pomoci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.1.2026 10:14
Myslí to "dobře", ale dopadne to jako vždycky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.1.2026 13:59
Pane Petře, problém je, že existuje cosi jako móda, která je záměrně měněna tak, aby se pořád prodávalo další a další zboží, od toho předchozího se lišící jen nepatrnými detaily. A zboží vyšlé z módy je natolik neprodejné že se ho někdy ani nevyplatí prodávat se slevou, likvidace přijde obchodníka levněji.
Odpovědět
Pe

Petr

18.1.2026 14:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Jane, toto ale není problém módy, ale obchodníka, který si ve snaze na módě co nejvic vydělat nakoupí mnohem víc zboží, než prodá. On samozřejmě dobře ví kolik toho dokáže prodat, i za kolik musí prodávat, aby na prodaném vydělal, ale prostě to zkouší. Má to bez rizika i bez dalších nákladů, likvidace neprodaného zboží ho nic nestojí a je mu fuk že jsou to vyplýtvané materiály i energie. Zkusil to, neprodalo se, vyhodí to a je mu to jedno. Zítra nakoupí další.
Odpovědět
Pe

Petr

18.1.2026 14:44 Reaguje na Petr
Zboží navíc nakupují úplně všichni všude. Už jen proto, aby byly neustále plné regály. No a všude se toto pak vyhazuje. Kdo tomu nevěří, tak jen proto, že to neví. Ano, pro obyčejného slušného člověka jsou takovéhle praktiky šokující.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.1.2026 17:54
Pokud je společnost plýtvání založena na ohromením zákazníků plnými regály,
tak je zákonitě jisté, že budou existovat kvanta neprodaného, ba rovnou až
neprodejného zboží. Plýtvání se dá zamezit jedině tím, že občas něco schází
a nebo se doprodá a další už nebude. Přistoupí na to ale zákazníci, že
občas něco v obchodě nebude? Někteří to pochopí, ale jiní nikoliv a tak
s nimi hrají obchodníci hru na plné regály ve kterých leží i neprodejné
zboží, které už ale zákazníci zaplatili koupí jiného předraženého zboží.
Ideálem je řetěz: výroba-obchod- zákazník, kdy si po doprodání zákazník
objedná přes obchodníka výrobu požadovaného výrobku. To ale lze u velmi
krátkého a operativního řetězce, ale nikoliv při přeprodeji zboží mezi
více obchodníky. Proto je zboží přes internet přímo od výrobce a nebo
od obchodníka prvého v řadě rovnou k zákazníkovi levnější. Proto taky
obchody přes internet rostou, ale negativem je nárůst obalů a kusové dopravy. Chceme mít plné regály, tak nezbývá než zaplatit i neprodané
zboží v ceně toho prodaného a o výrobce a obchodníka se nebojte, ti na
rozdíl od vás neprodělají a mohou si tudíž dovolit i výprodej ve slevě.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist