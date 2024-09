Vláda projedná novelu lesního zákona s cílem zvýšit odolnost a biodiverzitu lesů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vláda se bude ve středu zabývat návrhem novely lesního zákona , která má přispět k lepší adaptaci lesů na klimatickou změnu a snížit administrativu pro jejich vlastníky lesů. Cílem zákona je také zvýšit biodiverzitu lesů, což přispěje k jejich obnově po kůrovcové kalamitě.Novela například prodlužuje lhůtu pro obnovu lesů ze dvou na pět let, ukládá povinnost pro lesní hospodáře účastnit se vzdělávacích akcí, zřizuje platbu za uložení uhlíku v lesích a zavádí informační systém kategorizace lesů.

Novela například redukuje povinnosti kladené na vlastníky lesů, zachovává ale omezení množství těžitelného dřeva. Pro státní lesníky bude také povinné zachovat minimální podíl zpevňujících dřevin při obnově lesního porostu a zákon stanovuje minimální rozsah zásahů během vývoje a růstu porostů, a to do 40 let věku. Opatření lesníkům omezí hospodaření, návrh proto počítá s částečnou náhradou za zvýšené náklady.

Lesní zákon mimo jiné stanoví novou platbu za ekosystémové služby lesa. Platbu dostanou lesníci za plnění opatření, která zvyšují poutání uhlíku a mají pozitivní dopad na biologickou rozmanitost. Návrh předběžně počítá s tím, že mezi vlastníky rozdělí asi sedm miliard, k platbě má ale připomínky ministerstvo financí. Podpora má nabýt účinnosti v roce 2027, s vyplácením počítá ministerstvo zemědělství o rok později.

Ministerstvo také stanoví vyhláškou minimální množství těžebních zbytků, které bude muset lesník ponechat k zetlení. Za ponechání těžebních zbytků bude mít vlastník nárok na kompenzace.

Zavedení typologického systému lesů má podle návrhu sloužit k vyhodnocení ekologických podmínek a vytvoření podkladu pro vhodné lesnické hospodaření. Popis systému včetně postupu kategorizace stanoví vyhláška.

Z původního znění novely vyplývalo, že nebude možné sbírat dřevo bez vědomí vlastníka lesa, což vyvolalo kritiku veřejnosti, po upravení ale zákon stanovuje, že "každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou, na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka".

Také zástupci organizací sdružených v platformě za novelizaci lesního zákona se shodli, že nechtějí omezit vstup do lesů ani zakázat v lesích sbírat plodiny. Novelizaci zákona podporují, předložený návrh jde podle nich správným směrem a pomůže udržet třetinu Česka zalesněnou.

Novela podle nich musí také úzce souviset s úpravou mysliveckého zákona, a to kvůli přemnožené spárkaté zvěři, která způsobuje miliardové škody. Lesní zákon stanovuje, že vlastníci lesů jsou povinni dbát na to, aby zvěř při pastvě nepůsobila škody na porostech ani pozemcích. Při pastvě v lese zároveň nesmí být omezené právo vstupu do lesa.

Podporu zákonu už v dubnu vyjádřil prezident Petr Pavel po setkání s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL). Myslivecký zákon kritizuje Myslivecká jednota i Agrární komora, podporu naopak vyjádřili lesníci, zemědělci a ochránci přírody.

reklama