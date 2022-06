Vláda projedná rozvoj podporovaných zdrojů energie, chybí podpora fotovoltaik

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Návrh nařízení o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie dnes projedná vláda. Návrh mimo jiné stanoví druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu vybraných zdrojů. Vyplývá to z vládních dokumentů. Ekologičtí aktivisté upozorňují na to, že ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) neplánuje provozní podporu pro fotovoltaické elektrárny. Zmiňují to také některé další resorty ve svých připomínkách.

Návrh kromě druhu a formy podpory vybraných zdrojů určí také velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného instalovaného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory. Návrh se zabývá také dobou trvání udržovací podpory.

"Přijetí návrhu nařízení vlády je nutným předpokladem k zajištění rozvoje nových výroben energie z obnovitelných zdrojů energie a dalších podporovaných zdrojů nebo modernizace těchto současných výroben na energeticky efektivnější výrobny," uvedlo MPO v předkládací zprávě. Tím se budou plnit cíle obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti v období 2021 až 2030, ke kterému se ČR zavázala prostřednictvím cílů uvedených ve vnitrostátním plánu v energetice a klimatu.

Ekologové kritizují, že v návrhu chybí podpora fotovoltaik. "Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) nadále trvá na tom, že stát má skrze provozní podporu výroby elektřiny dotovat nové teplárny spalující zemní plyn a zároveň vůbec provozně nepodporovat nové fotovoltaické elektrárny. Větrnou elektřinu chce ministerstvo podpořit, ale desetkrát méně než plynovou," uvedlo Hnutí Duha.

Fotovoltaické elektrárny stát podporuje investičními dotacemi, ale to platí i pro plynové teplárny. Návrh nařízení vlády o provozní podpoře navíc vznikl v lednu 2022, tedy před invazí ruské armády na Ukrajinu a začátkem války. Ministerstvo jej odmítlo změnit a přidat podporu fotovoltaických elektráren, přestože jej k tomu vyzvalo ministerstvo životního prostředí, ministerstvo práce a sociálních věcí či ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, ale také Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí či Sdružení místních samospráv.

"Ministr průmyslu Jozef Síkela sice rád mluví o snižování závislosti na zemním plynu z Ruska, ale konkrétním návrhem nařízení vlády chce tuto závislost naopak posilovat, neboť neustále tvrdošíjně prosazuje provozní podporu pro nové plynové teplárny a naopak čistou nulu na provoz nových fotovoltaik," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Ministerstvo průmyslu v předkládací zprávě uvedlo, že návrh je předkládán právě v rozporu s několika dalšími resorty, které požadují do podpory zařadit soláry. MPO argumentuje, že vypsáním provozní podpory pro solární elektrárny se založí riziko neplnění slibu uvedeného v programovém prohlášení vlády - do roku 2025 instalovat na střechy budov 100.000 nových solárních elektráren.

Aukce pro solární elektrárny, kam má většina provozní podpory směřovat, jsou určeny pro velké zdroje s výkonem nad jednu megawattu. Tím vzniká podle MPO riziko, že instalační firmy nebudou stavět malé solární elektrárny instalované na střechách budov včetně domácnosti, jelikož mají již dnes omezené kapacity. "Realizace velkých solárních elektráren by pro řadu instalačních firem byla finančně i časově efektivnější než realizace stejné kapacity v řádově například stovek malých projektů na střechách a je vysoké riziko, že instalační společnosti by právě z tohoto důvodu upřednostňovaly velké projekty," uvedlo MPO.

