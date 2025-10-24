https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vladni-politici-na-slovensku-kritizovali-system-povolenek-ets2-chteji-odklad
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vládní politici na Slovensku kritizovali systém povolenek ETS2, chtějí odklad

24.10.2025 13:43 | BRATISLAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Frettie / Wikimedia Commons
Vládní politici na Slovensku kritizovali připravovaný nový systém emisních povolenek v EU. Prostřednictvím usnesení sněmovny chtějí vybídnout k odkladu jeho zavedení až do doby, než budou schválena opatření na ochranu domácností a malých podniků. Představitelé vládní koalice i opozice se vzájemně obviňovali z toho, který z politických táborů je v této věci odpovědný za dřívější slovenský souhlas v unijních institucích.
 
Plánovaný systém ETS2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit by podle dosavadních plánů měl od roku 2027. V Česku se strany vznikající vládní koalice shodly, že odmítnou zavést do českého práva uvedené emisní povolenky pro domácnosti. Evropská komise tento týden ohlásila změny v ETS2.

"Žádáme, aby tato emisní daň, nařízení, které bude znamenat sociální masakr, bylo přepracováno a odložena jeho účinnost," řekl novinářům předseda vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Dodal, že jeho strana nehodlá podpořit zavedení ETS2 do slovenského právního řádu a v této souvislosti by dala přednost soudnímu sporu Slovenska s Evropskou komisí.

Poslanci Hlasu-SD a další vládní zákonodárci předložili do slovenské sněmovny návrh usnesení, které kromě odkladu zavedení ETS2 zmiňuje také podporu snahám o revizi systému. V dokumentu jeho navrhovatelé tvrdí, že nový systém v jeho současné podobě je v rozporu s veřejným a sociálním zájmem obyvatel Slovenska. Dopady ETS2 na každou slovenskou domácnost odhadli v průměru na více než 3000 eur (72 900 korun) ročně.

Vládní politici na Slovensku obvinili z podílu na prosazení ETS2 v EU současné opoziční politiky, kteří byli u moci v době schvalování rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Opozice to odmítla a tvrdila, že základ k ETS2 položily dokumenty, které podpořily předchozí vlády pod vedením strany Směr-sociální demokracie současného již čtyřnásobného slovenského premiéra Roberta Fica. Podle opozice nynější kabinet dosud nepožádal o výjimky ani o odklad ETS2 a vládní strany téma nyní využívají ve snaze překrýt vlastní kauzy.

Skupina slovenských nevládních organizací sdružených v Klimatické koalici uvedený návrh usnesení označila za politickou deklaraci. Finanční dopady ETS2 na domácnost, která využívá fosilní paliva k topení i v dopravě, vyčíslila na průměrných 216 eur (5250 Kč) ročně.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rekonstrukce rodinného domu Foto: Depositphotos Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní Ministr Petr Hladík Foto: MŽP ČR Reakce komise ohledně ETS2 je podle Hladíka absolutním vítězstvím Andrej Babiš Foto: ALDE Flickr Babiš: Navržené změny v systému povolenek jsou nesmyslné a alibistické

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 47

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 62

Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Diskuse: 2

Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli ministerstvo životního prostředí

Diskuse: 36

Kryštof Míšek: ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti bude rozhodně větší

Diskuse: 29

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 6

Jáma po těžbě v lomu ČSA u Mostu se přirozeně napouští, za čas zmizí stroje

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist