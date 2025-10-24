Vládní politici na Slovensku kritizovali systém povolenek ETS2, chtějí odklad
"Žádáme, aby tato emisní daň, nařízení, které bude znamenat sociální masakr, bylo přepracováno a odložena jeho účinnost," řekl novinářům předseda vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Dodal, že jeho strana nehodlá podpořit zavedení ETS2 do slovenského právního řádu a v této souvislosti by dala přednost soudnímu sporu Slovenska s Evropskou komisí.
Poslanci Hlasu-SD a další vládní zákonodárci předložili do slovenské sněmovny návrh usnesení, které kromě odkladu zavedení ETS2 zmiňuje také podporu snahám o revizi systému. V dokumentu jeho navrhovatelé tvrdí, že nový systém v jeho současné podobě je v rozporu s veřejným a sociálním zájmem obyvatel Slovenska. Dopady ETS2 na každou slovenskou domácnost odhadli v průměru na více než 3000 eur (72 900 korun) ročně.
Vládní politici na Slovensku obvinili z podílu na prosazení ETS2 v EU současné opoziční politiky, kteří byli u moci v době schvalování rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Opozice to odmítla a tvrdila, že základ k ETS2 položily dokumenty, které podpořily předchozí vlády pod vedením strany Směr-sociální demokracie současného již čtyřnásobného slovenského premiéra Roberta Fica. Podle opozice nynější kabinet dosud nepožádal o výjimky ani o odklad ETS2 a vládní strany téma nyní využívají ve snaze překrýt vlastní kauzy.
Skupina slovenských nevládních organizací sdružených v Klimatické koalici uvedený návrh usnesení označila za politickou deklaraci. Finanční dopady ETS2 na domácnost, která využívá fosilní paliva k topení i v dopravě, vyčíslila na průměrných 216 eur (5250 Kč) ročně.
