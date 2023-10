Vládou přijatý klimaticko-energetický plán není podle ANO realistický

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Klimaticko-energetický plán, který ve středu schválila vláda, není podle opozičního hnutí ANO realistický. Kvůli cenám vyplývajícím z množství emisních povolenek určených pro evropský trh je třeba připravit se na odklon od uhlí už za čtyři roky. Na tiskové konferenci hnutí to uvedl bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Kabinet Petra Fialy (ODS) počítá v plánu s ukončením výroby elektřiny z uhlí v roce 2033, podle části expertů ale cena této výroby bude už v letech 2026 či 2027 tak vysoká, že se nevyplatí. Nyní tvoří třetinu vyrobené energie. Česko se tak může dostat do role prosebníka, který bude muset elektřinu nakupovat, uvedl Havlíček. Vláda podle něj musí rychle rozhodnout, jak výpadek kompenzovat, například výstavbou plynových elektráren či urychlením prací na nových jaderných zdrojích.

Plán jako celek bude podle ANO znamenat zvýšení poplatků za emise, cen energií i nákladů na zateplování objektů. Havlíček popsal jeho cíle jako stachanovské a autory nazval novodobými progresivisty. Za ambiciózní, ale nereálný cíl má i navýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 z 18 na 30 procent, a to i vzhledem k tomu, že si vyžádá stamiliardové investice do rozvodných sítí.

Aktualizovaný plán v delším časovém horizontu počítá i s posílením jaderné energetiky, zejména výstavbou až čtyř nových jaderných bloků. Část expertů oslovených ČTK hodnotí plán jako dobrý základ a kompromis vycházející z okolností, podle dalších je zejména v oblasti obnovitelných zdrojů málo ambiciózní.

Institut Puls kritizuje vládu kvůli jejímu postoji k odklonu od uhlí. Podle institutu jde sice o správný krok, plán však plán nebere v potaz realitu, protože zavírání uhelných dolů bude mnohem rychlejší a Česko bude muset uhelné elektrárny brzy předělat na plynové, což se výrazně prodraží. Česko by podle institutu tak mělo raději část energie dovážet.

Vláda nyní plán odešle Evropské komisi, se kterou bude materiál dál konzultovat a případně opravovat. Finální znění by pak měl mít stát hotové do léta příštího roku.

