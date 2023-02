Vlastníci soukromých lesů žádají snížení minimální výměry honitby na polovinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vlastníci nestátních lesů žádají ministerstvo zemědělství, aby v chystané novele zákona o myslivosti snížilo minimální výměru vlastní honitby z nynějších 500 hektarů na 250 hektarů. Svou honitbu by pak mohlo mít víc majitelů lesů, což by jim umožnilo lépe předcházet škodám způsobeným zvěří na porostech. V Humpolci to na dnešní valné hromadě Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) - komory soukromých lesů řekl předseda komory Richard Podstatzký.

"Víme všichni, že téma novelizace zákona o myslivosti spustila kůrovcová kalamita. S ohledem na ty obrovské plochy, které se snažíme obnovit, vznikla potřeba narovnat stavy zvěře s jejím okolím, snížit tyto stavy spárkaté zvěře," řekl Podstatzký. Návrh, který představilo ministerstvo zemědělství v polovině tohoto měsíce, podle něj nenaplňuje vládní prohlášení o posílení pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb.

Požadavek SVOL na snížení výměry vlastní honitby na 250 hektarů označil předseda komory za kompromis. "V Rakousku je minimální výměra od 115 hektarů a v Německu dokonce od 75 hektarů," řekl.

Hlavním cílem novely zákona o myslivosti je podle ministerstva zemědělství snížení stavů dlouhodobě přemnožené spárkaté zvěře, digitalizace správy myslivosti a posílení práv vlastníků pozemků. Při představení novely zákona zástupci ministerstva uvedli, že lze očekávat, že o některých hodně diskutovaných tématech se rozhodne při projednávání ve Sněmovně. Podstatzký dnes řekl, že to je alibismus a důsledek lobbingu Českomoravské myslivecké jednoty na ministerstvu.

"Plánování chovu a lovu bude bez rozdílu držení a užívání honiteb upraveno tak, aby les nebyl nadměrně poškozován," řekl Patrik Mlynář, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství. Uvedl, že novela zákona o myslivosti půjde do standardního legislativního procesu do konce března, vláda by se jí měla zabývat před letními prázdninami. "Do té doby, si myslím, že je možné tyto věci diskutovat, mimo jiné i 9. března jste i vy pozváni na jednání všech dotčených nevládních organizací na ministerstvo zemědělství," řekl.

Českomoravská myslivecká jednota, která sdružuje 52 000 členů, se zmenšováním minimální výměry honiteb nesouhlasí. Již dříve uvedla, že požadavky vlastníků lesů a zemědělských pozemků by znemožnily hospodaření se zvěří.

Předseda SVOL Jiří Svoboda dnes podotkl, že vlastníků lesů je asi 300 000. "Je třeba skutečně ten boj o pojetí, o filozofii toho zákona o myslivosti dotáhnout do konce. My neztrácíme naději," uvedl.

Komora soukromých lesů má přes 200 členů s výměrou okolo 150 000 hektarů lesa. SVOL má celkem 720 členů s 522.000 hektary lesů, což představuje 21 procent jejich výměry v ČR. Valná hromada SVOL bude v dubnu.

